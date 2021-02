Amministrative Assisi 2021: ci sarà una lista civica “angelana” con un proprio candidato a sindaco?

(Stefano Berti e Flavia Pagliochini) Una lista civica di Santa Maria degli Angeli, con un suo candidato a sindaco e sostenuta da imprenditori e professionisti operanti nella “piana”. Sarebbe questa la novità per le amministrative Assisi 2021. L’indiscrezione arriva oggi, venerdì 19 febbraio 2021. E certifica che l’attenzione alle prossime elezioni è grande.

Dopo la ricandidatura di Stefania Proietti e i ‘tentennamenti’ del centrodestra, ci sarebbe dunque un terzo soggetto lanciato nella corsa alle prossime elezioni che decreteranno il sindaco di Assisi e la giunta che governeranno nella città Serafica per i prossimi cinque anni. L’idea arriva direttamente da Santa Maria degli Angeli dove – secondo quanto risulta ad AssisiNews – si starebbe pensando a una lista civica “indipendente” – così si definirebbe – composta da imprenditori e di professionisti operanti nel territorio “della piana”. Una lista che sembrerebbe annoverare “grandi nomi”, sostenuti da personaggi dell’imprenditoria, del mondo del lavoro e delle associazioni locali. Una lista non di centrodestra e neanche di centrosinistra, ma civica a 360° e con un suo candidato a sindaco.

Questa novità, secondo quanto risulta ad AssisiNews, sarebbe determinata da un generale scontento verso le forze politiche. Quelle di maggioranza, che hanno governato negli ultimi cinque anni, ma anche quelle di opposizione. Secondo i promotori della possibile civica, il nome di Marco Cosimetti sarebbe infatti “poco rappresentativo della realtà di Santa Maria Degli Angeli”, che da sola conta un terzo degli elettori. E per questo i promotori, che guardano con attenzione alla politica locale e a quello che sta accadendo sia in termini di gestione attuale che di future candidature, vorrebbero far sentire la propria voce.

Gli ideatori della lista per le prossime amministrative Assisi 2021, che starebbero già raccogliendo consensi sul territorio, avranno davvero la forza di presentarsi da soli e fare da terzo incomodo nella corsa alla massima carica cittadina? Certo è che tale corsa sembra ormai accelerare in attesa di ufficializzazioni che ormai dovranno pure arrivare. Ci attendono giorni infuocati per avere delle concrete e definitive risposte.