Il sindaco Stefania Proietti ad Assisi News: “Dalla città un messaggio di pace e inclusione non solo per Natale” (video)

(Flavia Pagliochini) Un bilancio dell’anno 2023, i progetti per il futuro, gli ottocentenari francescani e i grandi numeri del turismo, l’attenzione allo sport, alle scuole e alle strade di montagna, gli auguri alla cittadinanza: il direttore del gruppo editoriale Assisi News Stefano Berti ha intervistato il sindaco Stefania Proietti. (Continua dopo il video – Link diretto)

Il 2023 è stato l’anno dei progetti del Pnrr: “Con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza – spiega il sindaco Stefania Proietti ad Assisi News – sono stati realizzati tre asili, si sono efficientate le scuole, partirà la rigenerazione urbana per Palazzo Vallemani e il Palaeventi. Un lavoro impegnativo ma anche grandissima occasione. E poi ci sono le altre opere finanziate con fondi regionali e della Fondazione Perugia: penso alla Rocca Maggiore, riaperta a giugno in un giorno significativo come la Festa del Voto. E poi gli eventi per un’estate vivace, e il turismo che ci aspettiamo sia da record anche nel periodo di Natale. Un Natale che celebriamo insieme a Greccio, nel segno del presepe, di cui quest’anno ricorre l’ottocentenario francescano, e a Betlemme, al centro di un’immensa tragedia. Ma da Assisi dobbiamo avere il coraggio della pace. E poi stiamo lavorando l’ottocentenario del 2026“.

“Mi piace poi ricordare – dice il sindaco Stefania Proietti – le manifestazioni sportive come la San Francesco Marathon, dove lo sport incontra i valori francescani, e la finale Handbike, nel segno dell’inclusione. Nel bilancio che approveremo a breve ci saranno anche dei fondi per le cose che vogliamo fare da qui al 2026: come l’arredo urbano – pubblico e privato – al quale chiamiamo i privati alla collaborazione per rendere Assisi ancora più bello. Aiuteremo chi vorrà adeguarsi e anche il Comune darà una nuova immagine di sé“. Tra i progetti del prossimo futuro – “ne abbiamo tantissimi” – ci sono sicuramente “la regolamentazione del traffico nel centro storico, dove siamo messi alla prova da grandi flussi turistici: a tal proposito ricordo la navetta gratuita da Santa Maria degli Angeli che viene attivata e anticipo che la sperimentazione su traffico arriverà a brevissimo; e nel 2024 ci sarà anche il restauro delle mura urbiche, intervento atteso dal post sisma del 1997“.

“E poi il Pincio: dopo un primo step per la riqualificazione dei giochi ci occuperemo del laghetto nella parte alta, ma è importante anche la mobilitazione dei cittadini, che ringrazio. E nel bilancio continueremo ad avere attenzione anche per le strade comunali, con due milioni di euro per le zone di montagna colpite dal maltempo e un altro mezzo milione di euro per il Piano strade 5. Ci sarà poi l’inaugurazione della rotonda a Passaggio di Assisi, intervento per aumentare la sicurezza della zona. Non mancherà l’attenzione per il mondo della scuola e lo sport: nel caso dello sport, gli spazi ci sono ma vanno manutenuti e curati. A breve partiranno i lavori della tensostruttura a Santa Maria degli Angeli, che non sarà più temporanea: i lavori cominceranno a gennaio e febbraio, sarà in legno lamellare, per le tante società sportive, non solo calcistiche, che sono anche comunità educanti“. Per quanto riguarda il mondo della scuola, il sindaco Stefania Proietti spiega che “dopo quella di Rivotorto realizzeremo la mensa alla Giovanni XXIII, sperando di anticipare i tempi previsti dal Pnrr. IL tempo pieno non dipende da noi, ma come Comune cerchiamo di aiutare le scuole: ricordiamo che su mensa e trasporti scolastici abbiamo prezzi molto bassi e speriamo di poter continuare a tenerli calmierati“.

Nel 2024 Assisi sarà interessata da cantieri per 20 milioni di euro, e il sindaco Stefania Proietti, oltre a chiedere “pazienza” ai cittadini, anticipa tra l’altro “l’intervento a Palazzo Vallemani. E poi riapriremo il ridotto del teatro Metastasio, dopo i lavori da un milione di euro riapriremo la struttura con una sorpresa nel segno dei valori francescani“. Nell’operato della giunta non mancano le critiche della minoranza: “Se non ci fosse la critica mi preoccuperei e la critica è sempre produttiva, se è sui fatti e non rivolta alla persona. Si può migliorare? Sì, cerchiamo di migliorare in efficienza e nell’ascolto, ad esempio vogliamo ascoltare il centro storico per trovare soluzioni. A gennaio ci saranno quattro incontri su temi forti, come il traffico, la vivibilità e la coesistenza con i flussi turistici e come camminare insieme verso il 2026. Benvenute siano le critiche, e vorrei lanciare un messaggio ai giovani: fate proposte e sarete ascoltati“.

Tra le critiche non sono mancate quelle per il volo a Dubai alla Cop28, ma per il sindaco Stefania Proietti “Assisi non può non essere a questi contesti internazionali: quest’anno abbiamo vinto una manifestazione di interesse per comunità energetiche, insieme a tante altre realtà italiane. Assisi acquista visibilità internazionale e promuove la disseminazione di una nuova pratica, quella di rendere carbon neutral il centro storico con energia gratuita per le scuole e altre realtà sociali“. Particolare soddisfazione infine arriva dal turismo: “Per il Ponte dell’Immacolata abbiamo registrato un +61%, il 2023 si appresta a essere un anno record, con tanti cittadini stranieri che aumentano i numeri della permanenza media e tanti vip che promuovono la città con le loro storie sui social“. L’intervista ad Assisi News si conclude con gli auguri di Natale a tutta la cittadinanza: “Con grande emozione vi auguro un Natale sereno e di armonia: lo faccio mostrandovi questo biglietto realizzato dai nostri ragazzi che raggiungerà i capi di Stato di tutto il mondo. La creatività dei nostri ragazzi è convogliata in un messaggio che si augura che la pace trionfi sempre e da Assisi vorrei mandare un abbraccio di speranza e di pace“.

