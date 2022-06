Don Most in Umbria, il sindaco Proietti lo invita ad Assisi

Sicuramente saranno “happy days” quelli che Don Most ha trascorso in Umbria. A rivelare la presenza dell’attore della celebre sitcom è il sindaco Stefania Proietti, anche presidente della Provincia di Perugia: “Piacevole incontro a Perugia. Insieme al consigliere provinciale Erika Borghesi ho salutato Don Most, il Ralph Malph di “Happy Days”, mitico protagonista della celebre serie tv, in partenza per Los Angeles. Ho invitato il famoso attore e regista a visitare Assisi, città che conosce perché patria di San Francesco e per i valori di pace e spiritualità che trasmette nel mondo”.

Don Most, nato a New York l’8 agosto 1953, è un attore, doppiatore e umorista statunitense, conosciuto principalmente per il ruolo di Ralph Malph in Happy Days. Oltre al ruolo ricorrente nella famosissima serie Happy Days è anche doppiatore, in particolare di cartoni animati (tra cui un cameo come se stesso ne I Griffin) e di disegnatore e umorista: negli Stati Uniti cura una propria rubrica con disegni satirici nella rivista satirica The Onions. Sposato con l’attrice Morgan Hart, ha due figlie. L’attore era in Umbria per il Love Film Festival, edizione quest’anno dedicata alla giustizia.

L’anteprima è stata alla Sala della Vaccara con un convegno dove sono state presentate alcune produzioni ai nastri di partenza e si è ribadita l’importanza dell’Umbria Film Commission per la promozione del territorio e l’impiego della maestranze. Insieme a Madalina Ghenea, la star americana ha inaugurato la rassegna, per poi incontrare il pubblico alla Sala dei Notari per l’anteprima nazionale e proiezione del film da lui diretto “Moola“, esibendosi anche in una performance canora. Interpretato da Daniel Baldwin, Charlotte Ross e William Mapother, il film racconta la storia di una piccola azienda agricola che inventa un metodo per aumentare la fertilità delle mucche. E questo lo metterà in contatto, e contrasto, con una spietata multinazionale.

© Riproduzione riservata