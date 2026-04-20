Assisi al Centro: “Santa Maria non può essere lasciata nel degrado”

Santa Maria degli Angeli, porta d’ingresso di Assisi, oggi offre a turisti e cittadini un primo impatto che non ha nulla a che vedere con accoglienza e qualità urbana. Aree pubbliche occupate, giardini trasformati in bivacchi, residenti esasperati: non siamo più davanti a un’emergenza episodica, ma a una situazione che si è stabilizzata nel tempo e che, di fatto, viene tollerata.

Da settimane arrivano segnalazioni chiare soprattutto dalle zone della stazione e dei Portali. Eppure non si vede una risposta adeguata: nessun piano, nessuna presenza concreta, nessuna assunzione di responsabilità. Un silenzio che, a questo punto, pesa più di qualsiasi dichiarazione. “Santa Maria degli Angeli non può diventare il quartiere che si lascia andare. Qui non si parla di decoro, ma di dignità e sicurezza quotidiana. Se una situazione si stabilizza e nessuno interviene, significa che qualcuno ha scelto di tollerarla”, dichiara Ivano Bocchini, consigliere comunale di Assisi al Centro. “Servono azioni immediate e coordinate, non annunci. Serve presidio del territorio, manutenzione, pulizia, controlli e soprattutto un percorso serio che affronti anche il disagio sociale senza scaricarlo sulle famiglie che vivono qui”.

Per Assisi al Centro il messaggio che passa è preoccupante: che esistano zone del Comune che possono essere trascurate. “Un’intera area residenziale sta scivolando verso il degrado mentre chi amministra osserva senza intervenire. Questo non è un limite tecnico: è una scelta politica”, conclude Bocchini. “La domanda è ormai inevitabile: quanto deve peggiorare ancora prima che qualcuno decida di fare il proprio lavoro?”.

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