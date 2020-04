“Bilancio preventivo da rivedere”: Uniti per Assisi chiede la convocazione del consiglio comunale

I Consiglieri Comunali, del Gruppo “UNITI PER ASSISI”, Antonio Lunghi ed Ivano Bocchini chiedono la convocazione di un consiglio comunale, visto che “nel prossimo mese di maggio la gran parte delle attività economiche riprenderanno comprese le attività legate al settore dell’accoglienza”.

“Bisogna considerare – scrivono da Uniti per Assisi – che le Previsioni del Bilancio Preventivo 2020 del Comune di Assisi, approvato il 6 di Marzo, sono sostanzialmente saltate e che occorre predisporre un nuovo Bilancio Preventivo. Che occorre confrontarsi in Consiglio Comunale sugli Obbiettivi e sulle Priorità da perseguire fin da subito senza ulteriori ritardi e lungaggini”.

“Che ci troviamo ad affrontare una crisi epocale che ha risvolti drammatici per la popolazione e per la gran parte delle attività economiche del nostro territorio e che deve essere affrontata con spirito di collaborazione da parte di tutte le componenti presenti in Consiglio Comunale fermo restando che spetta al Sindaco ed alla Maggioranza che lo sostiene il dovere di indicare le priorità da perseguire”. Per questo, Uniti per Assisi chiede “di convocare senza indugi un Consiglio Comunale in video conferenza con l’O.del G. le misure da mettere in atto per affrontare la cosiddetta fase due

dell’emergenza Coronavirus”.