Casa di riposo di Assisi, la Lega: “La Regione ha sempre sostenuto l’Andrea Rossi”

Dopo l’appello della casa di riposo di Assisi Andrea Rossi, perché “siamo oggi ormai allo stremo, e nonostante le nostre continue richieste di aiuto, né lo Stato né tanto meno la Regione ci hanno mai dato una risposta concreta. Solo il Comune di Assisi è intervenuto a nostro sostegno con un cospicuo, ma insufficiente, contributo monetario (30.000 euro), pur non essendo il Comune l’ente titolato agli aspetti sanitari e nonostante i gravissimi problemi economici”, arriva la replica della Lega Assisi.

“Agli ospiti e a tutti gli operatori della casa di riposo di Assisi Andrea Rossi, la Regione non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e mai verrà meno a questo intento. Preservare la salute dei cittadini ed in particolare delle categorie più deboli: anziani, malati, come quella del personale medico e paramedico, è stato elemento di prevalente attenzione da parte della Regione. Una attenzione di cui é testimonianza anche il pensiero della Lega e del suo rappresentante Pastorelli, sul territorio. Pur interpretando il difficile momento economico/sociale in cui versano le più disparate realtà, compresa quella della Casa di Riposo di Assisi, rispondiamo come Lega di Assisi, da informazioni certe che, da parte della Regione non sono mai venute a mancare i necessari supporti logistici in forniture di mascherine di varie tipologie, di disinfettante e di supporto tecnico scientifico, necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria nel proprio interno. nello specifico:

18 marzo 500 chirurgiche

5 aprile 400 chirurgiche, 2000 social, 800 guanti e 2 gel disinfettante

21 aprile 2150 chirurgiche

26 Maggio 650 chirurgiche, 1050 ffp2, 200 guanti ed 1 gel

2 luglio 2700 kn95, 200 guanti ed 1 gel

5 Agosto 2730 Kn95 e 2 gel

8 settembre 1050 chirurgiche e 2000 Kn95

8 ottobre 1050 chirurgiche e 1680 Kn95

30 Ottobre 1120 chirurgiche, 1050 Kn95 ed 1 gel

31 Ottobre Kit Covid: 10 camici, 5 Tute, 5 visiere/occhiali protettivi

10 Cuffie

200 guanti nitrile

1 gel

NB. I gel sono da 5 e/o 7litri cad.

Inoltre – sostiene sempre la Lega Assisi – in data 24 novembre è stata fatta richiesta dagli uffici regionali alla Protezione civile Regionale, di ulteriori 2 Kit Covid DPI per la casa di riposo di Assisi. Anche per quanto riguarda il referente Covid della casa di riposo, l’Unita Strategica Regionale si è messa a disposizione dello stesso, per una migliore interfaccia tra l’istituto e l’Azienda sanitaria di riferimento ed i relativi servizi di igiene e sanità pubblica. Le persone contagiate all’interno della struttura tra anziani ed operatori sono oggetto della nostra profonda preoccupazione, per questo il direttivo assisano della Lega ha intenzione di chiedere l’intervento del suo consigliere regionale per far sì che abbia luogo un confronto immediato con tutte le parti interessate, al fine di trovare un ampia convergenza di idee ed occuparsi delle criticità evidenziate. Sarà questo inoltre un momento di verifica per constatare se il referente covid della casa di Riposo, sia stato individuato tra le persone adeguatamente formate ed addestrate per fronteggiare la propagazione del virus. Come sappiamo sono richieste preparazioni specifiche ed una grande esperienza professionale al fine di attivare i protocolli previsti all’interno di una struttura residenziale, sia per ciò che concerne gli aspetti preventivi di sorveglianza, di monitoraggio della diffusione, di individuazione dei vari focolai interni e delle adeguate cure e terapie specifiche dell’agente patogeno infettivo.