Celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, anche la Lega ringrazia

La Commissione cultura del Senato ha approvato il disegno di legge per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi, con soddisfazione bipartisan. Il disegno di legge istituisce un Comitato nazionale a cui assegna risorse per 4 milioni e 510 mila euro per gli anni dal 2022 al 2028 con il compito di elaborare il programma culturale delle celebrazioni. Il Comitato sarà composto da 20 membri, il presidente sarà nominato dal Consiglio dei Ministri, ne sarà componente di diritto il sindaco del comune di Assisi.

E se ieri l’amministrazione ha ringraziato il sindaco di Assisi che ha seguito da vicino l’iter sin dal maggio 2021, il Governo, il Ministro della Cultura Dario Franceschini e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, e la Commissione cultura del Senato nella persona del presidente Riccardo Nencini, oggi è il turno della Lega Assisi. “Un ringraziamento alla senatrice della Lega Valeria Alessandrini – scrivono i consiglieri leghisti a proposito delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco – per il lavoro svolto in seno alla Commissione. Grazie al finanziamento di oltre 4 milioni di euro verrà istituito un Comitato nazionale con il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura del Santo, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del patrono d’Italia a livello internazionale. Grazie agli emendamenti della senatrice Alessandrini (Lega) verrà rafforzata la presenza del territorio nelle varie fasi celebrative che saranno di carattere sociale e culturale, ma improntate a favorire lo sviluppo economico e produttivo. A livello locale – conclude la nota – stiamo lavorando come Lega affinché sia questa occasione per il territorio di far conoscere il Poverello in tutto il mondo e diffondere il suo messaggio di pace e solidarietà soprattutto in un periodo di guerra come quello che stiamo vivendo”.

