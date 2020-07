Centrodestra e liste civiche di Assisi, terzo incontro per la coalizione

Mercoledì della scorsa settimana si è svolto il terzo incontro della coalizione dei partiti di centrodestra e liste civiche di Assisi. Presenti i coordinatori di Forza Italia e Fratelli d’Italia ed il segretario della Lega, oltre alle liste civiche che appoggiano la coalizione.

L’incontro – si legge in una nota a firma di Federico Calzolari, segretario di Fratelli d’Italia Assisi – ha consolidato la volontà già espressa nel precedente incontro di abbracciare un cammino comune: in particolare, si è ribadita la necessità di organizzare dei ‘tavoli di lavoro’, ognuno presieduto da interpreti con proprie competenze specifiche, al fine di realizzare un programma in cui prevalgano professionalità e qualità, caratteristiche indispensabili per proporsi alla guida del prossimo quinquennio amministrativo (2021 – 2026).

“La prerogativa principale della coalizione di centrodestra e liste civiche – continua la nota – è quella di proporre una alternativa all’attuale amministrazione che ha deluso in ogni sua aspettativa, la quale non ha saputo far fronte alle necessità dei cittadini in nessun ambito: tante parole, pochi o pochissimi fatti…! Noi invece proponiamo idee nuove, persone nuove, ma allo stesso tempo ci avvaliamo della preziosa esperienza di coloro che hanno avuto a cuore Assisi, sia il centro che le sue peculiari frazioni, e che possono ancora dare molto a questa magnifica città”.

“Ovviamente siamo aperti a nuove idee e tutti coloro che si riconoscono nella coalizione dei moderati di centro destra possono dare un proprio contributo. La nostra comune volontà, lo ribadiamo, è quella di guardare alla nostra città con progetti di risonanza mondiale, unendo sinergicamente tutte le importanti realtà di Assisi. Questo sarà il filo conduttore della proposta politica che la nostra coalizione vorrà esprimere. È assolutamente necessario un netto cambio di rotta rispetto all’impalpabile attività amministrativa posta in essere sin d’ora da questa Amministrazione”.

La coalizione si riunirà nuovamente la prossima settimana per confrontarsi sui temi e proseguire il lavoro che sta prendendo forma grazie al contributo profuso con grande entusiasmo e competenza da parte di tutti i suoi interpreti.