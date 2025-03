Colpo di scena ad Assisi: Pastorelli ritira la sua candidatura: “Lavorerò al fianco della coalizione e del candidato”

Colpo di scena ad Assisi, dove Stefano Pastorelli – che poco meno di 48 ore fa aveva lanciato la sua candidatura in solitaria con Risvegliamo Assisi – ritira la sua candidatura. “Lavorerò al fianco della coalizione e del candidato Eolo Cicogna“, le sue parole. La decisione sarebbe maturata dopo l’incontro con Cicogna, con il piccolo particolare che il nome del candidato sindaco era noto da tempo e che dunque la “fuga in avanti” di Pastorelli, che peraltro fino alla sera prima della sua candidatura tutti pensavano sostenesse Cicogna, rimane politicamente incomprensibile. La sfida rimane dunque a due: oltre a Cicogna, ci sarà anche Valter Stoppini, sindaco ff e candidato del Patto Avanti in versione allargata. Questo la nota:

“In merito alla conferma della candidatura di Eolo Cicogna a Sindaco di Assisi, con grande rispetto per la decisione presa dalla coalizione di centrodestra, desidero chiarire il mio pensiero e il mio impegno per la città di Assisi. La mia decisione di lanciarmi come candidato sindaco qualche giorno fa – dice Pastorelli – è stata mossa dalla volontà di proseguire con un progetto iniziato da diversi anni per la mia Città e condiviso con le tante persone che in questi anni mi hanno sostenuto. A seguito di questa azione, mi è stato chiesto di fare un passo indietro, al fine di favorire l’unità della coalizione e la candidatura di Eolo Cicogna, al quale riconosco le qualità necessarie per governare la nostra città”.

“Per il bene di Assisi e dei suoi cittadini, ho deciso di ritirare la mia candidatura a Sindaco e di dare il mio pieno sostegno a Eolo Cicogna, un candidato che rappresenta l’unità del centrodestra e che ha una visione chiara e determinata per il futuro della nostra città. Lavorerò al fianco della coalizione, impegnandomi per garantire un governo stabile e forte che possa affrontare le sfide future di Assisi con competenza, serietà e passione. In questo spirito, sono pronto a mettere la mia esperienza e il mio impegno al servizio di Assisi, per il suo rilancio e per il benessere di tutti i suoi cittadini. Con spirito di collaborazione – conclude Pastorelli – sostengo il progetto di Eolo Cicogna, con la convinzione che sia la scelta migliore per il futuro di Assisi”.

Foto in evidenza di Francesco Baistrocchi | via Unsplash

© Riproduzione riservata