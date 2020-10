Cristiano Riformisti: “Fiducia in Bastianini, addio a maggioranza scelta concordata”

“Le scelte che sono state fatte e decise dal Capogruppo Bastianini sono perfettamente in linea con quelle del Movimento e sono state oggetto di dibattito, confronto e concordate tra le parti”. Lo scrive in una nota il vicepresidente nazionale dei Cristiano Riformisti Fabio Maddalena, dopo l’annuncio dell’addio del consigliere comunale alla maggioranza che ‘regge’ Assisi.

Come noto, nei giorni scorsi il consigliere aveva anticipato l’addio denunciando “un mancato coinvolgimento nelle scelte dell’amministrazione”, ma anche “una maggioranza che non ha più un progetto per Assisi e che ha tradito il mandato di coalizione. Questa maggioranza non ha più un progetto per Assisi: tra il primo e il secondo turno abbiamo ottenuto una differenza di 26 punti percentuali, un 26% di cittadini che però non abbiamo mai ascoltato. Il sindaco ha tradito il mandato di coalizione”.

Tra le lamentele del consigliere Bastianini, l’assenza di ascolto, da parte della maggioranza, “sulla riorganizzazione degli uffici comunali e sulla commissione edilizia”, e segnalazioni cadute nel vuoto per quanto riguarda la frazione di Rivotorto. Il consigliere, che successivamente ha lanciato anche la carica di segretario comunale dei Socialisti, segnalava anche “la mancanza di rispetto per i cittadini di Rivotorto che mi hanno votato per rappresentare il paese, spesso mandando alle cerimonie istituzionali persone che non rappresentano il territorio” Successivamente Bastianini aveva lasciato anche la carica di segretario comunale dei Socialisti.

Secondo Maddalena, “Al nostro rappresentate Politico di Assisi, porgiamo un ringraziamento per le tante battaglie passate e presenti, che ha sempre saputo fondare sul solidarismo e realismo politico. Pertanto al nostro Capogruppo Luigi Bastianini rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, rinnoviamo la stima e l’amicizia che ormai ci lega da diversi anni, con la speranza di costruire una squadra che abbia nel cuore quei valori che i Cristiano Riformisti rappresentano, per il bene della Città di Assisi”.