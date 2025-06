Crollo del muro e guasti alle tubature, interpellanza urgente del centrodestra: “Serve un piano di sicurezza”

Nel giorno in cui si segnalano nuovi guasti alle tubature in zona Porta Nuova (Umbra Acque è già sul posto), dopo l’interminabile interruzione idrica del 18-19 giugno, il recente crollo di un muro e gli ultimi guasti alle tubature, i Gruppi Consiliari di Opposizione FDI e Liste Civiche “Assisi al Centro” e “Cicogna Sindaco”, unitamente a Forza Italia e Lega, presentano un’interpellanza urgente, in considerazione del fatto che non si tratta più di singoli episodi, ma di una crisi infrastrutturale che mette a rischio la sicurezza e la quotidianità dei Cittadini.

“La richiesta depositata è chiara – scrivono i consiglieri di Fratelli d’Italia Serena Morosi e Daniele Martellini, con Ivano Bocchini (Assisi al centro) ed Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci (Cicogna Sindaco) – portare immediatamente la questione in Consiglio Comunale, convocando i vertici di Umbra Acque per un’audizione pubblica e trasparente. L’opposizione non si accontenta più di spiegazioni tecniche sui singoli guasti, ma chiede di fare luce sullo stato di salute generale della rete idrica e delle infrastrutture cittadine.

“I cittadini sono esasperati e preoccupati”, prosegue la nota dell’Opposizione. “Passare oltre 24 ore senz’acqua è stato un disagio enorme per famiglie e attività commerciali, ma vedere che i problemi si ripetono a pochi giorni di distanza, con nuovi guasti e cedimenti, trasforma la preoccupazione in allarme.

È evidente che siamo di fronte a una fragilità sistemica, figlia di una probabile carenza di investimenti e di manutenzione programmata. Le soluzioni tampone non bastano più”.

Nell’interpellanza, si chiede all’Amministrazione di riferire sulla mappatura delle criticità esistenti sul territorio e sulle azioni di controllo svolte finora. Le richieste al gestore idrico sono altrettanto precise: non solo un resoconto degli eventi, ma la presentazione di un piano di investimenti straordinario, con un crono-programma certo e fonti di finanziamento chiare, per ammodernare e mettere in sicurezza una rete che… fa acqua da tutte le parti! È scattata l’ora della responsabilità – concludono i consiglieri Bocchini, Cicogna, Cavallucci, Martellini e Morosi – il Sindaco e la sua Giunta hanno il dovere di vigilare e pretendere garanzie per la Città. Vogliamo che il Consiglio Comunale diventi la sede in cui si definiscono impegni concreti e soluzioni a lungo termine. I Cittadini meritano sicurezza, servizi efficienti e, soprattutto, risposte chiare”.

