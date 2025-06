Festa del Voto 2025, si rinnovano la devozione e il ringraziamento a Santa Chiara (foto e video)

Grande partecipazione ad Assisi alla Festa del Voto 2025, evento che ogni 22 giugno ricorda la liberazione dalle truppe saracene avvenuta intorno al 1240 e attribuita all’intercessione di Santa Chiara.

La giornata di domenica è cominciata poco prima delle sei in piazza del Comune, quando gli araldi con le chiarine hanno intonato il “Coprifoco”, l’inno comunale, è seguito il suono a festa della Campana delle Laudi e delle della città, per ricordare la liberazione. (Continua dopo il video – link diretto; si ringrazia FG)

A sera in Piazza San Rufino, la partenza del corteo religioso fino a Piazza del Comune, per unirsi a quello civile: dopo la lettura dell’ordinanza del Consiglio comunale, con la quale il 26 maggio 1644 venne istituita la “Festa del Voto” e il saluto del sindaco, Valter Stoppini, nella Basilica di Santa Chiara l’omaggio alle Clarisse e a conclusione la tradizionale offerta dei ceri da parte dello stesso sindaco, un momento di preghiera, l’esortazione del vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, e il saluto del Ministro Provinciale dei Frati Minori dell’Umbria, padre Francesco Piloni. Le vie della città, per la Festa del Voto 2025, sono state illuminate da suggestive fiaccole, allestite dall’Ente Calendimaggio; come eventi collaterali, grande partecipazione ai “Concerti dell’Anima”, momenti musicali all’alba del 21 giugno a San Francesco e al tramonto nella serata di ieri sul sagrato del Convento di San Damiano.

FOTO © Mauro Berti – Assisi News BNCOM

