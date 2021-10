Dopo le amministrative: ora per Assisi un percorso che abbia a cuore la città e i suoi abitanti

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) Le elezioni amministrative ad Assisi finiscono con il successo al primo turno del sindaco uscente Stefania Proietti. Un successo per molti annunciato e per altri inatteso, quasi tutti certi che il ballottaggio avrebbe deciso le sorti del comune per i prossimi cinque anni tra i due maggiori contendenti, Stefania Proietti appunto e Marco Cosimetti.

E invece il patto Assisi Domani – Pd (quasi 5.000 voti in due, grosso modo equamente divisi: 2.584 voti la prima civica proiettiana, 2.327 i dem), insieme ad Assisi Civica, 1.107 voti, e Movimento 5 Stelle, forza che lascia per strada praticamente metà del suo elettorato, ma è comunque determinante con i suoi 634 voti, lancia la Proietti verso la vittoria, di un soffio (rispetto all’ipotesi del ballottaggio). Battuto Marco Cosimetti, sostenuto da Lega (1.773 voti, 13,02%), Assisi Insieme (1.759 voti, e 12,91%), Fratelli d’Italia (1.685 voti e 12,37%) e Forza Italia – Progetto Assisi (846 voti e il 6,21%). Pochi i voti presi dai tre candidati rimasti fuori dalla lotta al vertice: Francesco Fasulo (468 voti e 3.18%), Luigino Ciotti (467 voti e 3,17%) e Roberto Sannipola (144 voti e 0.98%), neanche il 10% in tre.

Termina così una campagna elettorale per le amministrative dai toni a tratti troppo alti, in cui il primo sconfitto, Cosimetti, paga forse il fatto di essersi distaccato forse troppo dal civismo (laddove il risultato della sua civica, oltre a sorprendere, mostra che c’era uno spazio moderato in cerca di alternative) assorbito e sorretto da partiti che non hanno raggiunto la quota sperata. Al contrario Stefania Proietti vince anche grazie al patto civico tanto desiderato e voluto, sorretta da numeri importanti anche tra le preferenze dei suoi candidati, Valter Stoppini e Veronica Cavallucci su tutti. Con la Lega per la prima volta in consiglio comunale pronta a fare “opposizione costruttiva” e un’ampia maggioranza di governo, Assisi attende il suo nuovo percorso. Che sia un percorso che abbia a cuore la città e i suoi abitanti. Una città che nel mondo tutti conoscono.

