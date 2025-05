Doppio appuntamento per Fratelli d’Italia Assisi in sostegno di Eolo Cicogna

Doppio appuntamento con gli esponenti del Governo Meloni promosso da Fratelli d’Italia ad Assisi, in occasione della campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Eolo Cicogna.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 19 maggio, alle ore 17.30, presso l’hotel Cenacolo, per una conferenza-dibattito sul tema “Priorità sicurezza”. All’incontro interverranno il sottosegretario al Ministero dell’Interno, On. Emanuele Prisco , il candidato sindaco Eolo Cicogna e il coordinatore di Fratelli d’Italia Assisi, Michele Leonelli.

Il secondo appuntamento, dal titolo “Storia, Arte, Futuro”, si terrà il giorno seguente – martedì 20 maggio – alle ore 18.00, presso la Tenuta San Masseo e avrà come ospiti il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il commissario straordinario di governo per la ricostruzione, sen. Guido Castelli e il candidato sindaco Eolo Cicogna. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Intanto Eolo Cicogna ribadisce il suo voler lavorare per il bene ci Assisi: “Sapete, a questo punto della mia vita mi sono chiesto se questo potesse essere un ulteriore impegno che mettesse in gioco la mia esistenza a favore della comunità, del Comune di Assisi in particolare. Ho detto di sì ed ho fatto questa scelta perché non ho altri obiettivi, se non quello di fare qualcosa di buono per Assisi e per la sua comunità. Non è un vantarmi, ma non ho bisogno di uno stipendio dalla politica. Non necessito di raggiungere altri scopi materiali, ma ho solo l’obiettivo di mettermi a vostra disposizione. Il mio impegno è quello di imparare guardando a quello che hanno fatto gli altri. Ma è anche quello di imparare cercando di fare cose nuove, imparziali, giuste e senza i soliti privilegi. Perché alla base di tutto, io voglio essere una persona seria e corretta. E solo insieme possiamo fare tanto, condividendo le nostre idee e lavorando per Assisi e il suo bellissimo territorio”.

