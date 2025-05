Lega: “La montagna di Assisi è una risorsa straordinaria, trascurata in questi anni”

“La montagna di Assisi è un luogo meraviglioso che ha molteplici potenzialità, purtroppo frustrate da anni di promesse non mantenute, incuria e mancanza di investimenti realmente efficaci”. Lo sottolinea la Lega Assisi, che corre per Eolo Cicogna sindaco, secondo cui “Oggi l’amministrazione uscente parla di progetti da realizzare, ma non è credibile perché poco o nulla ha fatto in questi otto anni in cui ha avuto tempo e risorse per poter intervenire (basti vedere l’immobilismo sulla struttura dell’Associazione Pian della Pieve). Gli unici interventi che si registrano sono circoscritti e finalizzati al solo consenso elettorale”.

Per poter godere appieno della montagna di Assisi e del territorio – secondo la Lega – serve prima di tutto un programma pluriennale di manutenzione della rete viaria, sia delle strade principali che di quelle vicinali. Allo stesso modo sarà prioritario mantenere in perfetto stato di manutenzione il reticolo idrografico e prendersi cura dei boschi per prevenire eventi calamitosi”.

“Centrale è il potenziamento del Parco del Monte Subasio, affinché torni ad essere pienamente fruibile da cittadini e turisti. Attraverso forme di collaborazione ed il coinvolgimento delle associazioni del territorio, è necessario procedere al ripristino e alla cura costante della sentieristica, quasi completamente svanita e riassorbita dalla vegetazione. Occorre anche – dice la Lega – una strategia seria e sostenibile per la conservazione della biodiversità, con il reinserimento delle specie autoctone scomparse e la tutela di quelle minacciate. Nel pieno rispetto dell’area naturale protetta, inoltre, occorre consentire a tutti di vivere pienamente il parco, creando aree dedicate alle diverse attività svolte da escursionisti, cicloturisti e da chi ama la natura e la vita all’aria aperta”.

