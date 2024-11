Elezioni 2024 in Umbria, l’affluenza: alle 12 ha votato poco meno del 10%

Resi noti i primi dati relativi all’affluenza delle elezioni 2024 in Umbria. Alle 12 l’affluenza registrata era, secondo il Corriere della Sera, del 6,85%, in calo rispetto al 2019, quando alle 12 si era fermata al 19,55%.

Secondo i dati raccolti alle ore 12, nei 1000 seggi allestiti in Umbria per l’elezione del Presidente della Regione Umbria e dei 20 consiglieri dell’Assemblea legislativa della dodicesima legislatura (2024-2029), hanno votato il 9,54 per cento degli aventi diritto. In provincia di Perugia, i votanti sono stati il 9,68 per cento; in provincia di Terni sono stati il 9,16 per cento. In ogni caso un dato più basso delle regionali del 2019 quando però le elezioni si erano svolte in un’unica giornata. (Continua dopo la foto)

Tra i cittadini che hanno votato entro mezzogiorno di domenica anche le due principali sfidanti, Stefania Proietti e Donatella Tesei: la prima a Costa di Trex, frazione di Assisi, la seconda a Cerrete, frazione di Montefalco. Nei mille seggi elettorali si potrà votare fino alle ore 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì per eleggere il Presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa regionale della prossima legislatura.In Umbria sono chiamati al voto 701.367 elettori, 523.343 in provincia di Perugia e 178.024 in quella di Terni. (Continua dopo la foto)

In corsa nove candidati: oltre alle principali contendenti, Marco Rizzo (Democrazia Sovrana e Popolare e Alternativa riformista), Fabrizio Pignalberi (Più Italia sovrana e Quinto polo per l’Italia), Giuseppe Paolone (Forza del popolo), Martina Leonardi (Potere al popolo, Partito comunista italiano e Futura umanità), Moreno Pasquinelli, (Fronte del dissenso), Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l’Umbria), e Giuseppe Tritto (Umani insieme liberi).A questo link è possibile vedere tutti i candidati presidente e i candidati alla carica di consigliere e qui invece come si vota alle elezioni in Umbria.

© Riproduzione riservata