Elezioni a Spoleto, bagarre nel centrodestra: possibili riflessi su Assisi?

Il consiglio comunale di Spoleto ha sfiduciato il sindaco Umberto De Augustinis e con l’arrivo del commissario prefettizio ci saranno anche le elezioni a Spoleto. Che rischiano di avere effetti anche su Assisi se Forza Italia, nella città del Festival, dovesse correre da sola; infatti la sfiducia all’ex sindaco, votata da Lega e Fd’I, oltreché dal Pd, non è mai stata condivisa da Forza Italia. Che ora potrebbe correre da sola, con buona pace dell’unità del centrodestra… ad Assisi.

Secondo quanto riportato in un articolo del Corriere dell’Umbria, centrodestra incontra la presidente Donatella Tesei e l’assessore Paola Agabiti in vista delle elezioni a Spoleto anticipate a questo autunno, ma all’appuntamento non si registra la presenza di Forza Italia, che invece continua a dialogare con una serie di formazioni civiche per costruire progetto moderato di centro. A confermare sia il confronto che l’assenza degli azzurri è direttamente il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il senatore Franco Zaffini. “Stiamo continuando a lavorare seriamente per aggregare e presentare un candidato espressione della società civile” dice il parlamentare, che sulla questione Forza Italia, dopo aver affermato che “evidentemente non sono pronti a dire dove vogliono collocarsi”, avverte che “se non si va insieme a Spoleto non si va insieme neanche negli altri Comuni con più di 15 mila abitanti in cui si corre coi simboli di partito”, vale a dire Città di Castello e Assisi. Ma alla fine – conclude il Corriere dell’Umbria – Zaffini chiude con ottimismo: “Sono convinto che compiuti i percorsi necessari il centrodestra andrà unito ovunque”.

Foto in evidenza Element5 Digital/Unsplash

© Riproduzione riservata