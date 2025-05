La Pro Civitate Christiana aderisce e invita ad aderire al gesto del lenzuolo bianco per Gaza

La Pro Civitate Christiana si unisce e invita a unirsi al gesto proposto da un gruppo di cittadine e cittadini italiani per sabato 24 maggio: stendere un lenzuolo bianco da finestre, balconi, piazze, scuole, chiese, luoghi di lavoro. Un gesto semplice, silenzioso, ma profondamente eloquente, per ricordare le vittime della strage in corso a Gaza e rompere il muro dell’indifferenza.

“In un territorio devastato dove mancano persino le bare e gli spazi per le sepolture – si legge nella nota – lenzuoli, coperte e teli sono diventati l’ultimo abbraccio per i defunti. Proprio i lenzuoli bianchi, allora, diventano simbolo di lutto collettivo, segno di pietà e di denuncia, segnale di una coscienza che non vuole tacere di fronte a una tragedia che ha superato le 50mila vittime, lasciando migliaia di feriti senza cure, acqua, cibo e dignità. ‘Sentiamo il bisogno di unire il nostro silenzio a quello di tanti altri, di accostarci con rispetto al dolore di chi non ha più voce, di chi non ha più nulla – dichiara Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana –. Questo gesto, nato dall’appello di Tomaso Montanari, Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Giuseppe Mazza, Francesco Pallante, Evelina Santangelo e altri, ci interpella come cittadini e come credenti. Non possiamo restare inerti'”.

“Sabato 24 maggio – conclude la nota – invitiamo dunque chiunque condivida questa volontà di testimonianza e solidarietà ad aderire: Stendendo un lenzuolo bianco dalla propria finestra o balcone, o in uno spazio pubblico; condividendo una foto sui social media con gli hashtag #ultimogiornodigaza e #gazalastday; coinvolgendo la propria comunità, partecipando o organizzando un momento di raccoglimento, silenzio o preghiera. Domani, 24 maggio, le bandiere della Cittadella Laudato si’, sede della Pro Civitate Christiana, saranno sostituite per l’occasione con lenzuoli bianchi. Per Gaza, per tutte le vittime innocenti, perché nessuno debba sentirsi solo nel proprio dolore”.

Foto di Hennie Stander | via Unsplash

