Stefania Proietti candidata alla presidenza della Provincia di Perugia: sfida Zuccarini

Stefania Proietti, sindaco di Assisi, è la candidata a Presidente della Provincia di Perugia in vista delle elezioni provinciali del 18 dicembre prossimo. A sostenerla una lista composta da 12 candidati a consiglieri provinciali espressione di una capillare rappresentatività territoriale e di una coalizione allargata con al centro il civismo e trainata dal Pd, il Movimento 5 Stelle, Civici X, Assisi Domani e Azione.

Questa mattina sono state depositate all’Ufficio Elettorale della Provincia di Perugia la candidatura alla presidenza e la lista di candidati a consiglieri provinciali. Con il centrosinistra sono candidati a consiglieri provinciali Cristian Betti, Erika Borghesi, Maria Pia Bruscolotti, Diego Catanossi, Scilla Cavanna, Gino Emili, David Fantauzzi, Giampiero Fugnanesi, Moreno Landrini, Letizia Michelini, Laura Servi, Francesco Zaccagni. Con il centrodestra, che sostiene il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini lanciato da da Lega Umbria, Fratelli d’Italia e Forza Italia, schiera Nicola Alemanno, Jacopo Barbarito, Catia Degli Espositi, Giada Gelosia, Chiara Generotti, Fabiana Grullini, Gino Puletti, Roberta Ricci, Francesco Rubeca, Filippo Schiattelli, Fausto Risini.

“È la prima volta che alla presidenza della Provincia di Perugia si candida una donna – dice Stefania Proietti – ed è la prima volta che attorno alla sua figura si ritrovano componenti di uno schieramento composito e ampio premiato peraltro alle ultime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre scorso. Tutte le forze civiche e partitiche di centrosinistra mi hanno chiesto, in quanto sindaco di Assisi, di mettermi a disposizione – ha affermato la candidata alla Presidenza Stefania Proietti – e per esclusivo spirito di servizio ho accettato per cercare di portare a livello provinciale il modello di buon governo di Assisi, di cui continuerò ad occuparmi senza sosta e in ogni caso, e dove la nostra coalizione è risultata vincente al primo turno alle scorse elezioni”.

“Ringrazio coloro che mi hanno indicata nel ruolo di candidata a Presidente per due ordini di motivi: primo perché – l’elenco di Stefania Proietti – è un riconoscimento per tutte le donne e ne approfitto per ricordare che nel consiglio comunale di Assisi sono state elette, oltre a me, ben 7 consigliere donne e sono tutte della maggioranza che mi sostiene; secondo perché sono stata indicata convintamente in questo ruolo in quanto appartenente a un mondo civico che continua a unire una coalizione ampia con l’obiettivo principale di essere sempre dalla parte dei più fragili, dei più deboli, dei poveri, dell’ambiente e combattere ogni forma di populismo e sovranismo. Un ringraziamento inoltre ai dodici candidati che mi sosterranno, tra cui alcuni sindaci del territorio che comprendono appieno la fatica di governare le nostre comunità in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando, e ai partiti e movimenti che, con generosità, si sono impegnati per costruire un campo politico allargato di donne e uomini che hanno a cuore il bene comune del nostro territorio”.

