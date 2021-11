Panpepato umbro: ricetta, ingredienti e preparazione

Il panpepato è un dolce di origini molto antiche. Tipico dell’Umbria, si prepara in tutta la regione e in maniera particolare a Terni. Il panpepato è comunque diffuso in tutto il Centro Italia. Il panpepato umbro assume una forma rotonda ed è una prelibatezza a base di noci, nocciole, mandorle, cannella, noce moscata, cioccolato, miele e uvetta. Un dolce energico, ricco e succulento, molto apprezzato durante il periodo natalizio. Il nome panpepato deriva proprio dalle spezie e aromi che si utilizzano per l’impasto, tra cui appunto il pepe. La ricetta tradizionale si è caratterizzata via via di diverse varianti, un dolce storico e popolare di cui una versione per la sua preparazione viene fornita di seguito in questa ricetta di AssisiNews.

Il panpepato umbro, ingredienti (per 4 persone). 75 gr di noci, 75 gr di mandorle, 75 gr di nocciole, 75 gr di uvetta, 150 gr di miele, 75 gr di cioccolato fondente, 1 cucchiaino di cannella, 60 gr di canditi, pepe nero q.b., 175 gr di farina 00, noce moscata q.b.

Il panpepato umbro, preparazione. Per iniziare la preparazione del panpepato umbro mettere in ammollo l’uvetta. Grattugiare in seguito il cioccolato e sminuzzare, non troppo finemente, le noci, le mandorle e le nocciole. In un contenitore dalle dimensioni non troppo grandi raccogliere la frutta secca che avete in precedenza sminuzzato e aggiungere, mescolando con un mestolo, il cioccolato grattugiato e i canditi. Scolare ora l’uvetta e aggiungerla al resto della frutta secca, insieme alla cannella, alla noce moscata e al pepe. Scaldare il miele e unirlo alla frutta secca e al resto degli ingredienti, continuando a mescolare bene. Una volta giunti a questo punto, unire la farina setacciata e mescolare il contenuto. Quando il composto avrà assunto una forma omogenea, realizzare due panetti di dimensioni uguali e infornarli per circa 20 minuti a 170 gradi. Dopo 20 minuti sfornare i due panetti e lasciarli raffreddare. Alcuni lo decorano con una spruzzata di zucchero a velo, altri con del cacao in polvere: a discrezione di ognuno. Il panpepato è buonissimo servito dopo 24 ore dal termine della cottura, in maniera particolare durante le feste natalizie!

Buon appetito

