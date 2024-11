Elezioni regionali in Umbria 2024: testa a testa Proietti Tesei, affluenza, primi exit poll e tutti i dati e le reazioni

(Articolo in aggiornamento) In attesa di sapere a quanto si ferma l’affluenza, che dovrebbe essere di poco superiore al 50%, arrivano i primi exit poll che danno un testa a testa, con un lieve vantaggio per il centrodestra, per i risultati delle elezioni regionali in Umbria 2024.

Nella giornata di domenica i dati erano di poco meno del 10% alle 12 (nel 2019, quando si votava in un giorno solo, era quasi al 20), poi salito al 30% alle 19 (nel 2019 era al 52,10%) e alle 23 quasi 38% (nel 2019 era al 64.7%). A scegliere la presidente della Regione erano chiamati 701.367 elettori aventi diritto nelle province di Perugia e Terni.

Poco prima della chiusura delle urne per le Elezioni regionali in Umbria 2024 ci ‘scappa’ anche la notizia di un furto al comitato elettorale della candidata Stefania Proietti, in via Mario Angeloni 43 a Perugia. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre sono stati rubati un televisore da 75 pollici, due pc di ultima generazione, una cassa audio con microfoni. I ladri hanno forzato la porta nel sotterraneo. Sporta immediata denuncia, sul fatto indagano carabinieri, Digos e scientifica. Al momento del furto il Comitato era deserto. (Continua dopo la foto)

Lato centrodestra, secondo il sito Tuttoggi.info a Castel Ritardi la sindaca di centrodestra Elisa Sabbatini, rieletta lo scorso giugno, si stava recando a votare quando è stata aggredita con una violenta spinta che l’ha mandata a sbattere contro la cancellata riportando un trauma allo sterno e alla spalla destra giudicati guaribili in 7 giorni.

A contendersi la carica di presidente della giunta regionale Donatella Tesei per il centrodestra, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Alternativa Popolare, Noi Moderati – Civici per l’Umbria e lista civica “Tesei presidente”; Stefania Proietti per il centrosinistra, sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Umbria Futura, Alleanza Verdi-Sinistra, Umbria Domani – Proietti Presidente, Umbria per la Sanità Pubblica, Civici Umbri. In corsa anche altri sette candidati: Martina Leonardi, Insieme per un’Umbria resistente; Marco Rizzo con Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa Riformista; Giuseppe Paolone sostenuto da Forza del Popolo; Fabrizio Pignalberi per Quinto Polo per l’Italia e Più Italia Sovrana; Giuseppe Tritto per Umani Insieme Liberi; Elia Francesco Fiorini con Alternativa per l’Umbria; Moreno Pasquinelli per il Fronte del Dissenso.

Segnaliamo che in Emilia Romagna sarebbe avanti, e con ampio margine, il centrosinistra

