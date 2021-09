Erika Stefani ad Assisi: visita al Serafico e pranzo a Rivotorto

Dopo il segretario federale Matteo Salvini e il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, domani mercoledì 15 settembre sarà ospite ad Assisi il Ministro per le disabilità Erika Stefani della Lega. In mattinata, dalle 11.30 circa, il Ministro sarà in visita presso l’Istituto Serafico di Assisi. Ad accoglierla la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi, il capogruppo della Lega in Regione Umbria, Stefano Pastorelli, l’assessore alla sanità della Regione Umbria, Luca Coletto, il vicepresidente dell’Assemblea Legislativa, Paola Fioroni e la presidente dell’istituto, Francesca Di Maolo.

A seguire, alle ore 13, è in programma un pranzo al ristorante “Villa Verde” di Rivotorto di Assisi, dove il Ministro incontrerà i cittadini. “Ringrazio il Ministro Erika Stefani per la sua visita – dice Stefano Pastorelli – Ricordo che è stata proprio la Lega al Governo a chiedere ed ottenere la possibilità di istituire il Ministero per le disabilità. Insieme a quello della ripartenza, il tema del sociale è prioritario nel programma del candidato a sindaco, Marco Cosimetti. La pandemia ha creato profonde ferite al tessuto economico-sociale e in questo momento ci sono famiglie, persone con disabilità, giovani e anziani che hanno bisogno di sentire vicine le Istituzioni. La presenza del Ministro Stefani è testimonianza del profondo impegno della Lega verso i più fragili”.

Foto dalla pagina Facebook del ministro

