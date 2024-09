Festa Tricolore dell’Umbria, FdI: “Avanti con il buon governo regionale”

Grande partecipazione e tanti argomenti concreti alla Festa Tricolore dell’Umbria di Fratelli d’Italia svoltasi ad Assisi nella giornata di sabato 28 settembre: un parterre di ospiti d’eccezione per parlare di governo del territorio. La Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e quello della Regione Marche Francesco Acquaroli hanno ricordato gli importanti traguardi raggiunti dalle loro Regioni, frutto sia della reciproca collaborazione che degli interventi del Governo centrale soprattutto per le infrastrutture, tema che Umbria e Marche hanno scontato negativamente nelle precedenti giunte di sinistra.

Importante per Tesei il lavoro ed i risultati che si stanno raggiungendo in materia di sanità, per Acquaroli strategica per le Marche la tutela idrogeologica del territorio. Sulle infrastrutture, esaustivo e dettagliato, per ciò che riguarda le progettualità dell’Umbria, è stato il contributo del Vice Ministro Galeazzo Bignami, che ha lodato il lavoro della Giunta Tesei nella complessa operazione di salvataggio dell’aeroporto San Francesco di Assisi, uno degli scali di maggiore attrattività del centro Italia e nella valorizzazione della rete ferroviaria dell’alta velocità.

Alla Festa Tricolore dell’Umbria, il viceministro Bignami ha ricordato l’ attenzione che gli esecutivi di centrodestra hanno sempre riservato al territorio umbro, come il Nodo di Perugia, opera studiata nel 2001 dal Governo Berlusconi e successivamente derubricato dal centrosinistra, fino ad oggi, che torna all’attenzione del Ministero.

I giovani dirigenti di Gioventù Nazionale hanno concluso la giornata intervistando l’On Giovanni Donzelli, vicepresidente Copasir e responsabile Nazionale del dipartimento organizzazione. Riforma della Giustizia, premierato, autonomia differenziata e giovani sono stati gli argomenti su cui Donzelli ha sottolineato come sia fondamentale che la politica offra esempi e insegnamenti chiari, rifuggendo scorciatoie e mettendo in primo piano l’importanza dei diritti e dei doveri di ciascuno,essere orgogliosi di ciò che si fa e rimboccarsi le maniche per far diventare l’Italia un Paese meraviglioso.

Spostando il focus sullo scenario internazionale, alla Festa Tricolore dell’Umbria è stato sottolineato come l’Italia riveste ora un ruolo di primo piano, finalmente abbiamo una politica estera seria, che si riflette sui differenti temi nazionali; un risultato ottenuto grazie allo straordinario lavoro di Giorgia Meloni.

Le foto nella gallery sono Luca Stemperini / Ufficio stampa FdI Umbria; la foto in evidenza è della redazione di Assisi News

© Riproduzione riservata