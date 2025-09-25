Fratelli d’Italia Assisi boccia le linee programmatiche: “Mero elenco di buone intenzioni”

Fratelli d’Italia Assisi boccia senza appello le linee Programmatiche presentate dal Sindaco Stoppini, con un voto contrario e fortemente motivato durante l’ultimo Consiglio Comunale. Un documento definito “un mero elenco di buone intenzioni, privo di priorità, obiettivi misurabili e, soprattutto, di credibilità finanziaria”, che ha infatti trovato il fermo e unanime no di tutte le forze di Opposizione presenti in consiglio comunale. “Il nostro non è un ‘no’ politico, ma un atto di responsabilità verso la Città” – dichiarano i Consiglieri di Fratelli d’Italia Assisi, Daniele Martellini e Serena Morosi.

“La prova più eclatante dell’inconsistenza di questo programma si trova a pagina 11, dove l’Amministrazione stessa ammette che la ristrutturazione di piscina e stadio, un progetto da 15 milioni di euro, è finanziariamente ‘non sostenibile’. È un’ammissione gravissima. Come si può chiedere fiducia presentando un’opera fondamentale per la comunità, sapendo e dichiarando di non avere i soldi per realizzarla? Questa non è programmazione, è un’operazione di propaganda, che illude i Cittadini”. Ma l’assenza di coperture è solo la punta dell’iceberg di un documento vago, che elude ogni impegno concreto rifugiandosi dietro a verbi generici come “promuovere” e “valorizzare”. Misure attese, come la mobilità gratuita per i residenti, vengono liquidate con un timido “verificheremo la possibilità di”, una formula che non impegna l’amministrazione a nulla. “Il nostro compito è analizzare il merito, e questo documento è un castello di carte che crolla sotto il peso delle sue stesse contraddizioni” – continua la nota di FDI. “Da un lato si parla di ripopolare il centro storico, dall’altro si spinge per un turismo sempre più pervasivo 365 giorni l’anno. Come si conciliano queste due visioni? Il rischio, che il programma ignora, è quello di trasformare Assisi in un parco a tema per turisti, espellendo i residenti a causa dell’aumento dei costi, della proliferazione degli affitti brevi e del disagio che già oggi i Cittadini ci segnalano in diverse zone. Allo stesso modo, si promette uno sviluppo industriale accanto a un’‘ecologia integrale’. Belle parole, ma il programma non offre alcuna garanzia né indica i ‘paletti’ per evitare che il nostro prezioso territorio venga irrimediabilmente compromesso”.

Di fronte a queste precise obiezioni, la debole difesa del Sindaco non ha convinto. “Fratelli d’Italia chiede serietà, non promesse vuote” – concludono i consiglieri. “Le Linee Programmatiche non sono un libro dei desideri, ma l’atto politico che vincola l’amministrazione per cinque anni. Auspichiamo di vedere presto un piano di governo con priorità chiare, obiettivi misurabili e, soprattutto, con le necessarie coperture finanziarie. Il voto compatto dell’opposizione è un segnale inequivocabile: per Assisi chiediamo concretezza”.

