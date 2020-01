Fratelli d’Italia Assisi già al lavoro per le prossime amministrative

“L’anno appena trascorso si è concluso con un bilancio più che positivo per Fratelli d’Italia. A livello nazionale Giorgia Meloni può dirsi più che soddisfatta per aver quasi triplicato il risultato elettorale del 2018 ed essere stata incoronata la leader politica più stimata dagli italiani e dalla stampa estera. È questo un grande stimolo per la nostra Segreteria assisana- fa sapere Federico Calzolari, segretario comunale Fratelli d’Italia Assisi (al centro nella foto, ndr) – affinché si colga il momento favorevole per far valere il peso politico ottenuto”.

“Le elezioni comunali di Assisi del prossimo anno – aggiunge il segretario – saranno determinanti per la successione in una governance che ha creato molte perplessità anche in chi aveva dato fiducia alla attuale amministrazione. È con questo intento che Fratelli d’Italia Assisi continua il suo impegno per presentarsi alla prossima competizione elettorale forte di un lavoro mai interrotto in questi anni e che è stato premiato nella recente tornata regionale”.

“Il Centrodestra nel nostro territorio – scrive ancora Calzolari – è ben radicato e ben rappresentato, ed è per questo che vuol farsi promotore di iniziative condivise con gli alleati di sempre per una nuova pagina della storia politica assisana. Insieme agli amici di Lega e Forza Italia intendiamo coordinare la nostra offerta politica per il Comune, mai peraltro dimenticata nei banchi dell’opposizione, e cominciare un percorso condiviso che porti alla vittoria in occasione delle elezioni comunali 2021. Il nostro impegno, sin da oggi, è quello di portare a conoscenza di tutti il lavoro svolto da Fratelli d’Italia Assisi e, sulla scia di quanto ottenuto anche a livello nazionale, proseguire nell’intento di coinvolgimento della cittadinanza e garantire la più ampia partecipazione. Tornare al governo del nostro comune è la priorità del partito che vuole incentivare incontri e tavoli di sintesi con gli alleati della coalizione”.

“Promuovere i nostri valori, le nostre idee, i nostri progetti sarà l’obiettivo che condurrà la nostra azione politica. La coesione e le attività in sinergia con il Centrodestra unito rappresentano il primo passo verso la riconquista di un territorio da troppo tempo trascurato. Anche Assisi deve riprodurre quel trend nazionale ormai consolidato che vede il centrodestra unito al governo dei territori. Auspichiamo un’ampia partecipazione della cittadinanza alle nostre iniziative volte al cambiamento da tempo auspicato – conclude Calzolari – ma sempre sotto il segno dei tratti distintivi del nostro partito: valori, impegno e soprattutto coerenza.”