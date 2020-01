Tribuna allo stadio di Palazzo, l’assessore Cavallucci: “Lavori a breve”

Tribuna allo stadio di Palazzo, l’assessore allo sport Veronica Cavallucci risponde (senza citarla) all’ex assessore Claudia Travicelli, autrice ieri di un intervento sul tema. Secondo la nota del Comune di Assisi, il 23 dicembre 2019 è stata aggiudicata in maniera definitiva la procedura per l’affidamento della fornitura e posa in opera della tribuna spettatori. I lavori cominceranno a breve.

Di seguito la nota:

Si sta concludendo l’iter procedimentale per la realizzazione della tribuna allo stadio di Palazzo. Questi i passaggi fondamentali attuati e quelli da attuare per permettere l’inizio dei lavori. Il 12 settembre 2019 è stato approvato con delibera di giunta comunale il progetto esecutivo per la

costruzione della tribuna spettatori presso l’impianto sportivo di Palazzo per un importo

complessivo di 40 mila euro.

Con successiva determinazione dirigenziale è stata attivata la procedura di richiesta di offerte sul

Mepa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) che ha permesso di individuare 3 ditte in grado di costruire tribune. Il 23 dicembre 2019 è stata aggiudicata in maniera definitiva la procedura per l’affidamento della fornitura e posa in opera della tribuna spettatori.

L’ultimo passaggio necessario prima dell’avvio dei lavori è la stipula del contratto con la ditta

incaricata che gli uffici comunali preposti stanno già predisponendo.

“Da quanto riportato nel dettaglio si evince – ha affermato l’assessore allo sport Veronica Cavallucci – che si sta ultimando l’iter burocratico per cui l’inizio dei lavori è imminente”.