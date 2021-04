Fratelli d’Italia Assisi: “Ottenute risorse per strade rurali e strada del Subasio”

Importante obiettivo raggiunto con l’ottenimento delle risorse dell’Azienda Forestale Umbria per la sistemazione delle strade rurali, della strada del Subasio e la regimazione delle acque meteoriche. A comunicarlo è Fratelli d’Italia Assisi che in una nota scrive: “Fratelli d’Italia sempre più protagonista nello scenario comunale di Assisi attraverso l’ascolto e le sue battaglie per ottenere – recita la nota di FdI Assisi – ciò che i cittadini chiedono ma da troppo tempo resta ignorato. Un traguardo è sicuramente aver ottenuto l’attenzione delle istituzioni su un comparto, quello agricolo, che rappresenta una delle unicità del nostro territorio e più in generale di tutta la morfologia ambientale dell’Umbria”.

“Dopo un pronunciamento dell’amministrazione regionale, l’AFOR UMBRIA Azienda Forestale, ha messo a bilancio risorse per alcuni interventi di ammodernamento, sistemazione e riqualificazione di aree site nel comune di Assisi. Si tratta – continua la nota – della regimentazione delle acque meteoriche e di interventi viabilità rurale lungo la Strada del Subasio per 6610 metri lineari pari ad un importo di euro 108.300. Inoltre sulle strade Tre Fossi, Montarelle/Satriano si provvederà alla regimentazione delle acque meteoriche ed interventi sulla viabilità rurale per un importo complessivo di euro 70.300 su un totale di 4740 metri lineari. Infine sulle Strade La Concia, Pieve San Nicolò, Tre Fossi/Casaccia, incrocio Catecuccio/Col del Papa/Maestà/Col Barbieri, Torre, Lignano cimitero si procederà alla regimentazione delle acque meteoriche e si interverrà sulla viabilità rurale per una spesa di euro 135060 su 9277 metri lineari. Tali interventi rappresentano sicuramente un cambio di passo nella cura e salvaguardia del nostro territorio che da anni attende l’attenzione che merita da parte dell’amministrazione regionale. Il nuovo Presidente di AFOR UMBRIA, Manuel Maraghelli, ha fortemente incentivato una accelerazione nella soluzione di criticità ambientali ed infrastrutturali rurali non più rinviabili”.

“Da anni – continuano da Fratelli d’Italia Assisi – i cittadini chiedono che le istituzioni si occupino di quelle che spesso vengono considerate aree di serie B, ma che rappresentano zone di elevato interesse turistico ed agrituristico, oltre al fatto che una costante manutenzione delle aree agricole, spesso fragili, scongiurano quei dissesti ambientali ed idrogeologici sovente causa di disagi alla popolazione. Inoltre un razionale e lungimirante utilizzo delle risorse – conclude la nota – è alla base del nuovo corso della Regione e della sua partecipata AFOR Umbria”.

