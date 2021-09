Giuseppe Conte ad Assisi per sostenere Stefania Proietti: (foto)

L'ex premier in città per la prima cittadina uscente, che cerca il bis insieme a Movimento 5 Stelle, Assisi Civica, Assisi Domani e Partito Democratico

Giuseppe Conte arriva ad Assisi per sostenere Stefania Proietti, prima cittadina uscente e in cerca del bis, sostenuta da Assisi Civica, Assisi Domani, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. “Stefania è una grande donna soprattutto competente, e oggi ci vogliono le competenze”, le parole dell’ex premier, secondo cui “Stefania è attenta a tutte le comunità, fa un lavoro immenso. Ama il territorio. Mi piace ricordare che una notte con lei nacque l’idea di un sostegno per le città santuario”.

“Anche Assisi ha sofferto la tragedia del Covid, che qui ha contato 52 morti. Ma grazie a Giuseppe Conte che era fermo e ci comunicava le cose ho trovato il coraggio”, le parole della prima cittadina. Una notte a mezzanotte lo chiamai trovando vicinanza e sostegno e per la nostra gente che lavora”. Non è mancato un accenno, seppur indiretto, all’ospedale di Assisi: “Le strutture pubbliche le dobbiamo potenziare, così come tutta la sanità pubblica”. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata