Ipotesi più posti auto per turisti al parcheggio Matteotti, scatta la protesta

Non si ferma la ridda di voci sul parcheggio Matteotti e su cosa succederà quando – si spera – ci sarà una riapertura parziale. La speranza è che l’eventuale riapertura e le modifiche della viabilità servano ai residenti – che sui social lamentano di essere stati ‘dimenticati’ dalle varie ordinanze: al momento infatti i parcheggi di Rocca e Lyrick sono stati considerati solo per le necessità di alunni e lavoratori delle scuole, anche se lunedì 5 maggio è stata parzialmente cambiata la viabilità fuori l’arco di Porta Cappuccini.

Ma ora emergono nuove preoccupazioni riguardo alla gestione degli spazi di sosta e all’eventuale riapertura del piano di superficie del parcheggio. Secondo informazioni disponibili, la società SABA, attuale gestore di Matteotti, potrebbe destinare la maggior parte dei posti auto ai turisti, lasciando ai residenti solo una minima parte. Questa prospettiva ha generato un crescente malumore tra i cittadini, specialmente tra quelli della parte alta della città, che si sentono nuovamente trascurati nelle decisioni che riguardano la vivibilità del centro storico.

“Questa situazione – scrive in una nota Stefano Pastorelli, candidato consigliere per Eolo Cicogna sindaco – rappresenta l’ennesimo schiaffo ai residenti del centro storico, che da anni chiedono maggiore attenzione alle loro esigenze. La decisione dell’amministrazione comunale di rinnovare nel 2019 la concessione del parcheggio a SABA fino al 2046, senza prevedere un aumento dei posti riservati ai residenti, ha dimostrato una mancanza di visione a lungo termine e di considerazione per chi vive quotidianamente la città. È fondamentale che le future scelte amministrative mettano al centro le necessità dei cittadini, garantendo loro servizi adeguati e accessibili. La gestione degli spazi pubblici deve essere orientata al bene comune e non subordinata esclusivamente a logiche di profitto”.

