Per Valter Stoppini cena elettorale da tutto esaurito a Rivotorto

In trecento al fianco del candidato di centrosinistra e civici: "Avervi al mio fianco la mia più grande vittoria"

Ha registrato il tutto esaurito la cena di autofinanziamento della campagna elettorale del candidato sindaco di Assisi Valter Stoppini che si è tenuta ieri sera all’Hotel Villa Verde di Rivotorto. Oltre ai rappresentanti dei partiti di coalizione, ai candidati e ai tanti cittadini sostenitori, hanno preso parte alla conviviale l’On. Emma Pavanelli, il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, il sindaco di Spoleto Andrea Sisti e la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. (Continua dopo il video – link diretto)

“Sento la carica positiva della nostra comunità, la vostra presenza rappresenta non solo un sostegno ma una vera e propria chiamata alla responsabilità. In questi anni abbiamo lavorato con serietà ascoltando, costruendo, proteggendo il bene comune con il massimo rispetto delle persone e delle istituzioni. Abbiamo affrontato sfide importanti senza mai arretrare, sempre con la volontà di garantire sicurezza, benessere e sviluppo della città. La nostra coalizione di centrosinistra formata da forze civiche e da partiti nazionali ha sempre dimostrato che la buona politica esiste: quella che risolve i problemi senza urlare, quella che unisce invece di dividere, quella che mette al centro l’interesse generale e non le bandiere ideologiche”, ha dichiarato il candidato sindaco di Assisi Valter Stoppini.

Determinato ed emozionante il suo messaggio ai giovani candidati presenti in sala: “Che a guidarvi nella vita e nella politica sia il faro dell’altruismo e della verità, la consapevolezza che il bello è tale solo quando viene condiviso, che gli obiettivi si raggiungono con la perseveranza, con la condivisione dei valori, con amorevole dedizione. Sono orgoglioso di voi, insieme faremo grandi cose”. Nel suo intervento l’On. Emma Pavanelli ha sottolineato l’importanza del periodo storico che Assisi sta vivendo tra Giubileo e Centenari Francescani, ricordando come l’attuale amministrazione abbia saputo negli anni affondare le sue radici e fiorire in un territorio meraviglioso e complesso al tempo stesso, un luogo dove storia, arte e spiritualità convivono all’unisono.

“Valter Stoppini merita un plebiscito”, ha detto la presidente Stefania Proietti. “Nonostante le criticità causate dal terremoto, dalla pandemia e dalla crisi energetica ed economica la nostra squadra ha mantenuto il consenso dei cittadini ma anche la sua unità. Il più grande successo che abbiamo raggiunto è stato ribaltare la politica assisana attivando e valorizzando le migliori energie della città”. Il candidato sindaco di Assisi sarà a Tordibetto domenica 11 maggio alle 10.30 in occasione della Festa della Mamma. Lo stesso giorno alle 13 ci sarà l’incontro al resort Valle di Assisi con Stefano Bonaccini.

