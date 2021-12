Jacopo Pastorelli lascia il ruolo da coordinatore regionale della Lega Umbria giovanile

Eletto coordinatore giovanile della Lega Umbria poco più di un anno fa, Jacopo Pastorelli lascia il ruolo insieme a Gianluca Taburchi, coordinatore della provincia di Perugia sempre della Lega Giovani.

“Senza ombra di dubbio, quello fatto fino ad oggi in Lega Giovani, è stato un percorso entusiasmante che rifaremmo”, affermano Jacopo Pastorelli e Gianluca Taburchi. “In questi anni – aggiungono – abbiamo visto la Lega Giovani Umbria crescere; con le tante ragazze ed i tanti ragazzi che hanno aderito al nostro Movimento abbiamo condiviso ideali, valori, sogni, battaglie e, poi, manifestazioni, gazebo, scuole politiche, davvero di tutto e di più. Ci teniamo a ringraziare, quindi, tutti i giovani che, come noi e assieme a noi, si sono battuti per un’Italia migliore”.

“Purtroppo, da un po’ di tempo qualcosa si è incrinato: non abbiamo più quella motivazione e quella forza necessarie a spingerci quotidianamente nelle piazze, anche rinunciando ai molti impegni lavorativi che la vita impone. Inoltre, dobbiamo anche far fronte ai molti impegni che il ruolo di Consiglieri comunali richiede: i cittadini ci hanno scelto e compito nostro è di dedicarci a loro nel migliore dei modi. Abbiamo veramente amato questo Movimento – concludono Jacopo Paastorelli e Taburchi – e in virtù di ciò siamo convinti che esso meriti Coordinatori che si possano impegnare a 360 gradi, proprio come abbiamo fatto noi. Con dispiacere, ci ritroviamo a lasciare i nostri ruoli; siamo però sereni in quanto consapevoli di fare la scelta giusta. In bocca al lupo a chi verrà”.

Intanto la Lega del comprensorio assisano fa sapere di sostenere la candidatura di Stefano Zuccarini a presidente della provincia di Perugia. “La Lega e le forze politiche e civiche di centrodestra guardano al futuro della provincia di Perugia e alla necessità di un cambiamento a livello istituzionale come quello avvenuto in Regione Umbria – spiegano – Ci sono partite importanti di competenza provinciale che è necessario saper cogliere in questo momento fondamentale per la ripartenza economica, attraverso una visione lungimirante e attenta alle reali esigenze del territorio. Il comprensorio assisano è rappresentato in questa tornata dalla figura di Catia Degli Esposti, candidata al consiglio provinciale. Una donna competente e di esperienza, profonda conoscitrice del territorio e il cui contributo risulterà fondamentale per garantire sempre maggiore attenzione alle necessità più impellenti”.

