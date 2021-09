Luigi Bastianini: “Giunta assente su Rivotorto, ritardi ventennali” (video)

Luigi Bastianini torna a battere su Rivotorto, l’assenza dell’amministrazione, e la manutenzione del Rivo. “Per Rivotorto – dice il candidato di Forza Italia – Progetto Assisi – c’è molto da fare, è indietro, nonostante sia un territorio importantissimo. Penso al progetto del Rivo, è importante ma la manutenzione non c’è, e questo non va bene per Rivotorto. Manca l’attenzione quotidiana in molte zone. Noi scontiamo un ritardo ventennale nei servizi più importanti, acqua e metano, stiamo scontando un ritardo grandissimo sulla zona artigianale, che oggi – dopo il Covid – può portare lavoro. Delle imprese si sono messe insieme e hanno trovato un accordo, ma questa giunta non è silente: siamo a settembre, e queste risposte ancora non ci sono. Mi batterò e sarò sempre a fianco della mia Rivotorto. Assisi – sostiene Luigi Bastianini – è un territorio vastissimo, non può essere determinato solo da due frazioni. Assisi ha venti frazioni e oggi, dopo cinque anni, sono in difficoltà. Perché dovreste votare Luigi Bastianini? Lo sapete, mi impegnerò come fatto in questi anni a rappresentare le istanze del cittadino. Barrate il simbolo Forza Italia, Progetto Assisi e scrivete Bastianini!. Noi saremo i rappresentanti di tutti i cittadini”. (Link diretto al video)

* Il consigliere uscente e candidato Luigi Bastianini ha scelto di presentarsi con un breve comunicato stampa che AssisiNews pubblica in quanto il candidato ha scelto di pubblicizzarsi tramite AssisiNews e/o AssisiSport acquistando degli appositi spazi, che sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati come da comunicazione dello scorso 4 giugno 2021.

© Riproduzione riservata