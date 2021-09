Marco Cosimetti, l’intervista ad AssisiNews per le amministrative 2021 (video)

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) AssisiNews ha cominciato un viaggio elettorale in cinque parti in cui a parlare direttamente ai cittadini sono i candidati sindaci delle varie coalizioni. A tutti sono state rivolte quattro semplici domande, con un tempo di risposta predefinito, dando loro l’opportunità di presentare ai cittadini i motivi della loro discesa in campo, i punti principali del programma, una risposta sul rilancio del turismo, settore fondamentale per l’economia cittadina fortemente provato dalla pandemia. L’intervista si chiude con una domanda che è in realtà un invito a spiegare perché si dovrebbe votare, ad avviso dell’intervistato, per quella coalizione rappresentata da chi risponde all’intervista. Dopo Luigino Ciotti di A Sinistra e Roberto Sannipola di Alternativa Riformista, il terzo intervistato è Marco Cosimetti, candidato sindaco di tutto il centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – Progetto Assisi) e della civica Cosimetti sindaco. Dopo la trascrizione, non integrale ma esaustiva, dell’intervista, il video integrale con le risposte alle quattro domande.

Marco Cosimetti, perché ha scelto di candidarsi a sindaco?

Ho una squadra di persone che si sono messe insieme a me, abbiamo condiviso un progetto, alcuni appartengono a partiti politici, altri sono civici come me. Il percorso dura da sei mesi, sono convinto che in ogni momento storico ci sia la persona giusta al posto giusto, e sono convinto di essere la persona giusta per questo momento che deve puntare alla ripartenza economica. Sono un professionista che si è speso per le imprese e penso che questo tratto possa essere utile per guidare il Comune. Prima di essere un politico, è meglio essere amministratore, e per questo penso di essere la persona giusta al posto giusto.

Quali sono i punti principali del programma di Marco Cosimetti e del centrodestra?

Abbiamo costruito il programma andando tra la gente, toccherò e ho toccato frazione per frazione. Prima ci passavo, ora prendo coscienza. Il mio programma ha sei linee strategiche: salvaguardia dell’ambiente, mobilità alternativa (come da PNRR), e oltre a questo esigenze specifiche dei singoli cittadini. Il PNRR è una grande opportunità per l’Italia e il nostro territorio, ma sono indebitamenti e quindi vanno usati con una logica di investimento e spesa. Bisogna investire prima per avere risorse da riversare sui territori. E poi il turismo, e tutte le attività collegate al turismo, valorizzando le frazioni e la valorizzazione di settori che sono stati un po’ abbandonati: agricoltura, industria, artigianato, cose che interessano più da vicino le frazioni. E infine la mobilità, la la vera sfida è ridurre le auto per abitanti, ripensando in maniera sinergica la mobilità, con le strutture regionali, ma anche progettando in maniera diversa il territorio, pensando percorsi ciclabili e nuovi mezzi di spostamento.

Quali sono le proposte di Marco Cosimetti e della sua coalizione per il turismo ad Assisi?

Io non vengo dal settore del turismo, ma ho un’idea chiara: di turismo si parla, ma occorre un metodo. Il mio e nostro metodo è una squadra con figure nazionali e internazionali, un piano strategico che guardi al 2050, e, prima ancora, al giubileo 2025 e al centenario 2026. Serve un assessorato al turismo con delega solo per quello, che possa realizzare un piano che abbia indirizzi precisi. Riflettiamo sul dato delle permanenze: sono 2.7 regione e 2.1 ad Assisi. Bisogna intervenire per incrementare questo parametro. L’assessorato deve lavorarci giorno per giorno: provocatoriamente dico, posso sbagliare il primo anno, poi no. E con l’assessore che individuerò i conti voglio farli tutti i giorni.

Un appello al voto: perché si dovrebbe votare Marco Cosimetti?

Il nostro è ed è stato un lavoro semplice, che dura da sei mesi, non siamo insieme per opportunità, ma convintamente. Abbiamo raccolto le esigenze delle persone, non facciamo grandi promesse ma abbiamo raccolto le problematiche e ne terremo conto. Non mi piace parlare molto, vengo dal fare e penso di aver dimostrato che si può fare in silenzio, costruendo un percorso importante. Chiedo ai cittadini di darci la preferenza perché sono convinto che faremo cose importanti, non con annunci roboanti, ma con semplicità, progettando e lavorando ogni giorno, insieme, sulle priorità del territorio con una grande visione. Ho in mente un’Assisi città medievale, cattolica e anche moderna.

