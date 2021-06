Marco Parente sindaco? “Improvvisamente tutti civici, ma l’UDC è l’unica forza moderata”

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) Si infoltisce il ‘rooster’ dei candidati a sindaco. Dopo Stefania Proietti, sindaco in carica, che ha annunciato la ricandidatura a gennaio, dopo Marco Cosimetti, che si è presentato nei giorni scorsi, dopo l’ufficializzazione di Roberto Sannipola per Alternativa Riformista e di Francesco Fasulo, giovane candidato civico, spunta anche Marco Parente, che potrebbe lanciarsi in corsa con l’Udc.

Né di qua, né di la. Né da una parte, né dall’altra. Fermamente al centro, come partito vuole. È l’UDC appunto di Marco Parente che, tirato per la giacca un po’ dal centrodestra e dalle civiche ‘destre’, un po’ da centrosinistra e dalle civiche ‘sinistre’, sta per prendere la decisione che lascerebbe davvero tutti di stucco. Marco Parente potrebbe essere definitivamente il quinto candidato sindaco della lunga lista di aspiranti alla poltrona di sindaco.

La grande novità è trapelata in queste ultime ore. La candidatura di Marco Parente, che non conferma né smentisce, potrebbe essere la notizia certa che nelle prossime settimane sarebbe annunciata dopo lo scontento del diretto interessato. “Qui all’improvviso sembrano essere diventati tutti civici – aveva dichiarato lo stesso Parente nei giorni scorsi in esclusiva ad AssisiNews – in realtà l’unica forza vera e moderata ad oggi esistente è l’UDC, quell’Unione di Centro che ho l’onore di rappresentare”.

Da quanto trapela Marco Parente, nonostante i colloqui con le due maggiori forze i campo in vista delle amministrative 2021 ad Assisi, non avrebbe trovato al momento alcun accordo. Da qui la decisione di scendere in campo da solo. L’ufficialità, a meno di un accordo last minute, potrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

