Noi Moderati cresce e si radica sul territorio: nominati i commissari comunali di Assisi e Amelia

“Noi Moderati, anche grazie alla scelta di costruire un progetto comune insieme ai tanti amministratori civici che si riconosco nel centrodestra, e in particolare nei valori e negli ideali del partito popolare europeo, sta crescendo e si sta radicando sul territorio”. Lo dichiarano i commissari provinciali di Perugia, Renzo Baldoni, e di Terni, Francesco Meloni Cecconi, annunciando la nomina di Paolo Petrozzi come commissario di Assisi e di Monica Monzi come commissario di Amelia.

“L’obiettivo – ha sottolineato Luca Briziarelli, responsabile regionale dell’organizzazione e delegato per le prossime elezioni regionali – non è quello di mettere insieme una lista di individui che guardano alle prossime elezioni, ma quello di costruire un gruppo di persone che si ritrovi attorno a valori e progetti comuni con la volontà e la capacità di realizzarli nell’interesse di cittadini, famiglie e imprese della nostra regione”.

Paolo Petrozzi, già assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici con la prima giunta di centrodestra guidata da Giorgio Bartolini ad Assisi, ha sottolineato come “la scelta di Noi Moderati di coinvolgere non solo quanti non si sono mai impegnati in politica, ma anche coloro che lo hanno fatto in passato ricoprendo incarichi istituzionali e di partito per lasciare poi la politica attiva ne faccia la casa comune di quanti intendano mettersi nuovamente al servizio della comunità non disperdendone l’esperienza maturata”.

Monica Monzi, consigliere comunale ad Amelia con delega alle politiche del lavoro nella maggioranza di centrodestra, sottolinea come “lo spirito e la collocazione politica di Noi moderati civici per l’Umbria ne fa il punto di riferimento di quanti, all’interno del centrodestra, mettono al primo posto la volontà di lavorare per il bene comune vicino alla comunità alle imprese e alle famiglie”.

