Imprese e autonomi settore edile: scatta l’obbligo della patente a crediti, obbligatorio dal 1° ottobre

Scatta l’obbligo della patente a crediti per imprese e autonomi del settore edile, a darne informativa è Gina Consulting di Fabrizio Fucchi dalle pagine di Assisi News. Con il decreto n.132 del 18/09/2024, dal 1° ottobre 2024 è diventato obbligatorio il possesso della “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri (di cui al titolo IV del D.Lgs 81/08).

A partire da tale data, dunque, chi è soggetto all’obbligo potrà richiedere la patente tramite apposita piattaforma sul portale dell’Ispettorato del lavoro (accesso mediante credenziali aziendali). Non è quindi prevista alcuna proroga della data di entrata in vigore del provvedimento.

Il portale del INL dal quale effetuare la richiesta sarà operativo solo dal primo ottobre e per evitare gli intasamenti a tale data, le imprese potranno intanto mettersi in regola inviando un’autocertificazione del possesso dei requisiti obbligatori necessari all’indirizzo PEC dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Entro il 31/10 andrà comunque formalizzata la procedura sul portale.

Questi requisiti sono:

iscrizione alla camera del commercio;

rispetto della formazione obbligatoria del personale prevista dal D.Lgs 81/08;

possesso del DURC;

possesso del DVR (per chi ha lavoratori);

possesso del DURF;

nomina del RSPP (per chi ha lavoratori) .

Sono esclusi dall’obbligo di patente a punti le imprese in possesso della Soa e le figure professionali che partecipano al cantiere solo in modo intellettuale e non fisico.

La patente, sarà un documento DIGITALE, e dal portale dell’ispettorato, l’ente di controllo o i vari committenti, potranno vedere:

a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore

individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

c) data di rilascio e numero della patente;

d) punteggio attribuito al momento del rilascio;

e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.

Nell’attesa dell’effettiva apertura della piattaforma per la richiesta della patente, è opportuno iniziare quanto prima a predisporre la documentazione DURC, DURF, VISURA in corso di validità e controllare con i propri consulenti lo stato della formazione del personale. Qui il modello autocertificazione.

È, inoltre, opportuno riferirsi alla circolare dell’Ispettorato, contenente alcune precisazioni e chiarimenti relativi al funzionamento della patente a crediti, e utilizzare un apposito modello di autocertificazione dei requisiti da allegare alla comunicazione PEC che mettiamo qui a Vs disposizione.

