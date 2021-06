Omphalos Perugia contro Pastorelli: “Aggressioni omofobe ovunque, Pastorelli vicino a chi vuole affossare il Ddl Zan”

Omphalos Perugia si scaglia contro Stefano Pastorelli, consigliere regionale della Lega che nei giorni scorsi aveva espresso solidarietà ad alcuni manifestanti contro il ddl Zan a Perugia, bollati come “fascisti”. Ma, da Omphalos, segnalano che “Un ragazzo di 18 anni si suicida per i continui soprusi, un altro di 12 anni viene picchiato mentre si reca al Pride, altre tre aggressioni a Milano nello stesso giorno. Questa è la situazione della violenza omo-transfobica in Italia in un solo fine settimana. Una situazione che vede ormai episodi di intolleranza quotidiana in tutta la penisola. Nel frattempo, arriva puntuale la solidarietà del capogruppo della Lega in Umbria, Stefano Pastorelli. Ma non alle vittime di tale violenza, bensì alle persone che stanno manifestando contro l’approvazione della legge che questa violenza dovrebbe combatterla e prevenirla”.

“Se nel nostro paese fa più scandalo un Gesù arcobaleno che un ragazzo morto suicida o un altro picchiato per il solo fatto di andare ad un Pride, abbiamo veramente un grosso grosso problema – dichiara Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos LGBTI – ci chiediamo con che coraggio il capogruppo della Lega in Umbria riesca ad esprimere solidarietà ad un gruppetto di integralisti che manifestano per bloccare una legge che ha proprio l’obiettivo di proteggere da violenza e soprusi, mentre tace sulle continue aggressioni e violenze che si susseguono in tutto il paese. Pensavamo ci fosse un limite alla decenza e alla vergogna, ma la Lega in Umbria lo sta superando ampiamente”.

“Che i fedeli umbri si sentano offesi da una persona che ha protestato pacificamente per la missiva inviata dal Vaticano contro il DDL Zan, come suggerisce Pastorelli, è surreale – continua Bucaioni – soprattutto quando la missiva diplomatica rappresenta una vera e propria ingerenza, sulla quale è dovuto intervenire anche il Presidente del Consiglio Draghi, riaffermando che l’Italia è un paese laico e le leggi le fa il Parlamento, non di certo uno stato estero. Siamo sicuri che i fedeli umbri si sentano decisamente più offesi dalla violenza verso le persone omosessuali e transessuali. Non a caso, dai recenti sondaggi, la percentuale dei favorevoli all’approvazione del DDL Zan si aggira intorno al 70%”.

“Occorre anche ricordare che la Lega non ci ha pensato due volte a fregarsene delle posizioni del Vaticano quando gli si chiedeva di fermare la strage di migranti nel Mediterraneo e ripristinare un sistema di accoglienza civile e solidaristico. Ora invece si erge a paladina dei valori cristiani, interpretati ovviamente in maniera faziosa. Ci sarebbe da ridere – conclude Omphalos – se non ci fossero di mezzo le vite, la salute e l’incolumità dei cittadini e delle cittadine del nostro paese”.

Foto Corriere dell’Umbria

© Riproduzione riservata