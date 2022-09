Ospedale di Assisi: Pastorelli in visita con Coletto, torna a farsi sentire anche il Comitato

Non si ferma la mobilitazione per tutelare e potenziare il nosocomio

Se da un lato si lanciano allarmi per il rischio depotenziamento dell’ospedale di Assisi vista la riorganizzazione della rete laboratoriale, dall’altro la Lega in Regione rassicura sul futuro dell’ospedale e lo scorso 8 settembre il consigliere Stefano Pastorelli ha visitato la struttura con l’assessore Luca Coletto e il direttore Massimo D’Angelo. “Abbiamo avuto modo di tastare con mano la grande professionalità di tutti gli operatori; tra i vari servizi offerti spicca una Radiologia all’avanguardia con dei nuovi progetti pronti a partire – il post sulla pagina Facebook di Pastorelli – Un ringraziamento va a tutti i professionisti che lavorano incessantemente giorno e notte e all’Assessore Coletto che ha deciso di mettere al centro del progetto Regionale anche il nosocomio assisano”. (Continua dopo la foto)

E viste le diverse prese di posizione, torna a farsi sentire il Comitato per la salvaguardia e il rafforzamento dell’Ospedale di Assisi e degli altri Presidi socio-sanitari della Zona Sociale Tre. “Avendo rilevato che la competizione elettorale suscita posizioni politiche contrastanti riguardo le attuali situazioni dell’Ospedale da parte di vari Gruppi Politici, su cui non vogliamo né intrometterci e né rischiare strumentalizzazioni – si legge in una nota a firma del portavoce, avvocato Leonardo Martinelli – reputiamo indispensabile mantenere la trasversalità sempre dimostrata, che è riuscita a coinvolgere cittadini e politici dei più ampi orientamenti e delle diverse sensibilità. Rimarremo vigili e attenti sugli impegni presi dalla Regione, in particolare alla deroga al Piano Sanitario Regionale che dovrebbe vedere il pronto soccorso da unità operativa semplice ad unità operativa complessa, nel contesto di un Ospedale di Assisi di Territorio che abbia la congruenza del Personale sanitario tutto e dei relativi presidi. Conclusa la competizione elettorale saranno, pertanto, ripresi i contatti con gli Organi competenti affinché si possano raggiungere i fini per cui è sorto il Comitato”.

