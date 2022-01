Ospedale di Assisi, Pastorelli propone un tavolo di confronto tra sindaci

“Un tavolo sul futuro dell’ospedale di Assisi con sindaci del territorio, rappresentanti della Regione Umbria e vertici sanitari”. La proposta è del capogruppo Lega in Assemblea Legislativa Stefano Pastorelli. “La sanità è un tema che interessa tutte le componenti politiche e istituzionali- prosegue – così come abbiamo tutti a cuore la tutela e la valorizzazione del nosocomio assisano. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a polemiche e strumentalizzazioni che non fanno bene al territorio e creano solo confusione tra i cittadini. Sono convinto che alla gente non interessino le chiacchiere, ma i fatti concreti e che in questo momento ci sia bisogno della politica del fare, non di quella impegnata in rivendicazioni o ripicche personali. Un dibattito serio sull’ospedale di Assisi non può prescindere da un confronto a 360 gradi che coinvolga i soggetti interessati, i sindaci dei comuni limitrofi, rappresentanti della Regione Umbria e vertici sanitari. Solo con il dialogo riusciremo a dare concretezza alle parole e a sviluppare un percorso condiviso da cui possa scaturire una linea di indirizzo da interpretare nell’ambito del dibattito sul Piano Sanitario regionale. È il momento della responsabilità e della serietà. Invito i sindaci dei comuni del territorio assisano a rendersi disponibili per partecipare a un tavolo da istituire in tempi rapidi. Ora più che mai è necessario lavorare in sinergia su più livelli per garantire non solo la tutela dell’ospedale, ma una prospettiva di sviluppo che guardi a servizi sempre più efficienti e a un’offerta territoriale perfettamente integrata nel contesto della rete sanitaria regionale”.

