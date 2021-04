Paola Vitali nuovo assessore: le reazioni politiche dopo l’avvenuta nomina

Dopo la nomina di Paola Vitali ad assessore comunale da parte del sindaco di Assisi Stefania Proietti al posto del dimissionario Simone Pettirossi con l’assegnazione delle deleghe alle politiche scolastiche ed educative e all’edilizia scolastica, arrivano le prime reazioni politiche. Una nomina, quella di Paola Vitali che attualmente è amministratrice dall’aprile 2016 dell’associazione “Se’ de J’Angeli se” che darà il via quasi certamente anche ad un rinnovo di alcune cariche associazionistiche, in primis a quella della medesima associazione sopra citata.

“Il Partito Democratico accoglie con grande soddisfazione la nomina di Paola Vitali come nuovo Assessore del Comune di Assisi.La scelta, condivisa insieme all’altra lista di maggioranza Assisi Domani – la nota del Partito Democratico – è stata fatta al termine di un confronto aperto e cordiale. Paola Vitali, donna ampiamente conosciuta nel territorio assisano, rappresenta una validissima espressione delle realtà associative, in particolare legate a Santa Maria degli Angeli, nelle quali si è distinta come promotrice di numerose iniziative e ricoprendo importanti incarichi anche nel mondo del volontariato. A lei va un grande ringraziamento per aver accettato questa sfida capitata in un momento così delicato sotto molti punti di vista.

Paola è pronta e determinata – prosegue la nota – a mettersi in gioco e siamo convinti rappresenterà una validissima risorsa per il Partito Democratico di Assisi anche per il prossimo futuro. L’intero direttivo del Partito si è espresso positivamente nell’indicarla per tale ruolo e siamo convinti che insieme a tutta la nostra squadra di governo potrà gestire nel migliore dei modi questi ultimi mesi prima delle elezioni di autunno. Uno sguardo necessariamente proiettato verso la prossima tornata elettorale – concludono dal PD – a ribadire il supporto granitico alla candidatura di Stefania Proietti da parte di tutti i rappresentanti ora in carica e del Partito Democratico di Assisi”.

Apprezzamento per la nomina assessorile di Paola Vitali anche da Assisi Domani che “accoglie con soddisfazione la nomina ad assessore di Paola Vitali, valida espressione di realtà associative, in particolare angelane. Una scelta, quella del nostro sindaco Stefania Proietti, coerente con il messaggio di apertura alle migliori energie che vogliano farsi “costruttori di futuro” e improntata al civismo. A Paola Vitali, che ringraziamo per essersi messa a diposizione della collettività in un momento così delicato, auguriamo di tutto cuore un “buon lavoro”.

Critico Stefano Pastorelli, capogruppo Lega in consiglio regionale: “Esiste ancora il Partito Democratico ad Assisi? – si chiede Pastorelli – Prendiamo atto della nomina ad assessore di Paola Vitali, presidente dell’associazione Se’ de J’Angeli e attiva nell’associazionismo locale, alla quale auguriamo buon lavoro – spiega Pastorelli. Il sindaco Stefania Proietti ha sostituito un membro della giunta appartenente al Partito Democratico, Simone Pettirossi, con un assessore espressione del civismo. Una decisione, presa in totale autonomia, che prefigura un vero e proprio depotenziamento del Partito Democratico, utile al sindaco Proietti solo nel momento in cui si debbono raccogliere voti in campagna elettorale. Di certo non sortiscono l’effetto sperato i comunicati stampa di “grande soddisfazione” diramati dal PD in fretta e furia nel vano tentativo di nascondere il profondo imbarazzo che in questo momento stanno provando i partiti di sinistra esclusi da qualsiasi processo decisionale. Quello che traspare ulteriormente da questa vicenda è l’autoreferenzialità del primo cittadino, emersa già in numerose altre occasioni, da cui nascono le evidenti spaccature esistenti tra le varie forze componenti la maggioranza assisana. Ne risulta una “compagine sempre più scollata dalla realtà e lontana dai veri problemi della gente” come dichiarato di recente da un ex membro dell’esecutivo. Di certo non ci interessano le travagliate dinamiche interne alla sinistra, ma abbiamo a cuore il futuro della nostra città e per questo ci chiediamo a quali condizioni e con quale maggioranza il sindaco Proietti intenda condurre il timone in questi mesi che restano alle prossime elezioni, pochi, ma determinanti, poiché è proprio adesso che si dovrà tracciare il percorso entro il quale condurre la ripartenza di Assisi fuori dalla crisi sanitaria ed economica. Si è perso già troppo tempo dietro a discussioni, ripicche e continui stravolgimenti della composizione della giunta comunale: elementi che denotano la totale mancanza di programmazione ed evidenziano tutti i limiti del sindaco Proietti nel fare squadra all’interno della sua stessa maggioranza. Auspichiamo che lo stesso atteggiamento autoreferenziale non venga replicato quando sarà il momento di coinvolgere le tante espressioni del tessuto sociale ed economico cittadino nel processo di rinascita”.

Aggiornamento delle 15.30 di giovedì 22 aprile 2021

A Pastorelli, risponde subito il PD: “La sterile polemica comparsa questa mattina sui giornali online che vede per l’ennesima volta il segretario della Lega di Assisi sparare sconclusionate accuse e lamentare mirabolanti inefficienze (costantemente senza portare prove o fatti reali) verso l’operato dell’amministrazione e in particolare questa volta verso il Partito Democratico rasenta il ridicolo. Ma come per il saluto – recita la nota del Partito Democratico Assisi – una risposta non si nega a nessuno, anche a chi non riesce o non vuole comprendere. Paola Vitali è un’esponente del Partito Democratico di Assisi. Il fatto che provenga dalla società civile non la identifica necessariamente estranea a un partito politico. Ma sinceramente auspicavamo che un rappresentante dell’ars politica di così alto rango questo lo sapesse. Riprendiamo la definizione di civismo data dal dizionario di lingua italiana Devoto-Oli: “sensibilità per le esigenze della comunità in cui il cittadino vive, senso dei propri doveri di cittadino”

È un termine non relegato – dicono dal PD – a rappresentare un esponente di una lista civica, piuttosto la più alta forma di politica e di attenzione nei confronti del popolo tutto. Crediamo sia un aspetto che debba essere preso in considerazione da tutte le realtà politiche. Ma a quanto pare probabilmente è un concetto che non rientra nel core-business di alcuni partiti locali. La società civile è il bacino al quale i partiti dovrebbero guardare per valorizzare quelle figure meritevoli di ricoprire i ruoli apicali delle amministrazioni locali. Distinguere in maniera così netta mondo civico e partiti politici dimostra una incosciente (o cosciente?) attitudine a separare la politica che si svolge nella stanza dei bottoni dai cittadini che si spendono nelle realtà associative, atteggiamento che non può che ledere la credibilità degli stessi partiti. Sentire poi queste parole dal partito di “prima gli italiani” sinceramente stride e non poco. Ma la coerenza è una virtù che non tutti ahinoi possiedono.

Infine gradiremmo che esponenti politici che hanno questa rilevanza prima di lanciare accuse o addurre a presunte dinamiche in maniera così netta si informino o perlomeno abbiano l’onestà intellettuale di dichiararle come supposizioni altrimenti altro non sono che prese in giro nei confronti dei cittadini. La decisione di nominare Paola Vitali assessore del Comune di Assisi – concludono dal PD Assisi – non è stata presa in totale autonomia dal sindaco Stefania Proietti ma solo al termine di uno schietto e trasparente confronto di idee tra le varie forze di maggioranza. Chiediamo quindi al capogruppo della Lega in Regione di accertarsi delle affermazioni che va blaterando altrimenti consigliamo del buon sano silenzio che non guasta mai”.