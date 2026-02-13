Paolo Mirti lascia, Marta Brozzi entra: cambio in consiglio comunale

Nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio, nella Sala del Consiglio di Palazzo dei Priori, si è svolta la seduta del Consiglio Comunale di Assisi, convocata ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In apertura, il Sindaco Valter Stoppini ha espresso, a nome dell’Amministrazione e della Città, ferma condanna per i gravi episodi di violenza verificatisi nei giorni scorsi a Torino ai danni delle Forze dell’Ordine, manifestando piena solidarietà agli agenti coinvolti e richiamando i principi di legalità e rispetto delle istituzioni.

Il Consiglio ha quindi proceduto alla surroga del Consigliere Comunale Paolo Mirti, che il 3 febbraio 2026 ha rassegnato le proprie dimissioni, acquisite al protocollo dell’Ente al n. 6798 nella medesima giornata. Ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci, e la surroga deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione. In applicazione dell’art. 45, comma 1, del medesimo decreto e sulla base del verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale relativo alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, il seggio vacante è stato attribuito alla Dott.ssa Marta Brozzi, prima dei non eletti nella lista n. 3 “PD – Partito Democratico”.

Verificata l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio comunale ha proclamato e convalidato l’elezione di Brozzi. La deliberazione è stata approvata con 11 voti favorevoli e 1 contrario ed è immediatamente eseguibile. Con la surroga è stato ricostituito il plenum dell’organo consiliare, garantendo la piena operatività dell’assemblea. Nel corso della seduta, il Consigliere dimissionario Paolo Mirti ha dichiarato: “È stata un’esperienza bellissima, che porterò sempre con me. L’affetto e la stima ricevuti rappresentano il senso più autentico del mio impegno politico. Credo che la gentilezza sia una forma autentica di rivoluzione e che il confronto, fondato sul rispetto e sul rapporto umano, debba sempre prevalere”. La Consigliera Marta Brozzi ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta, sottolineando come rappresentare l’intero territorio comunale sia “un grande onore e una responsabilità significativa”, assicurando il massimo impegno al servizio di tutti i cittadini. Il Sindaco Valter Stoppini ha espresso apprezzamento umano, politico e professionale per il lavoro svolto dal Consigliere Mirti e ha rivolto alla Consigliera Brozzi un caloroso benvenuto e l’augurio di un proficuo percorso istituzionale. Parole di stima e di benvenuto sono state espresse anche dai Consiglieri intervenuti, in un clima di rispetto e condivisione.

© Riproduzione riservata