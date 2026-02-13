Simone Menichelli a inStudio: il futuro del Calendimaggio nell’intervista al presidente dell’Ente (video)

(Flavia Pagliochini, Stefano Berti) Torna inStudio per Assisi News: ospite Gabriele Caldari, presidente di Altea, Associazione Alloggi Locazioni Turistiche ed Extralberghiero Assisi. Assisi News inStudio è un format a ‘puntate’, dedicate ad attualità, economia, politica, sport, cultura, eventi e manifestazioni. Un mini programma tv, con ospiti in studio i rappresentanti delle realtà cittadine, laiche e religiose e ovviamente istituzionali, registrate direttamente nella sede aziendale del gruppo BN COM della F.lli Berti Comunicazione e Design s.n.c., o in esterna, per arricchire ancora di più l’ampia offerta dedicata all’informazione territoriale e non solo. Le domande e il coordinamento editoriale sono di Stefano Berti, Flavia Pagliochini ed Erika Giulietti. Immagini, montaggio, coordinamento tecnico e produzione: BN COM. Grafica: bertidesign. Quella che segue è una sintesi dell’intervista, ma non una sua trascrizione integrale (Continua dopo il video – link diretto)

Presidente Menichelli, qual è il significato della Gesta per la città e quali sono le sue emozioni? “Il Calendimaggio – risponde il presidente dell’Ente – rappresenta tanto per la città e per tutto il territorio e essere il presidente della Festa è un qualcosa che non mi aspettavo minimamente fino a pochi mesi fa. Le emozioni sono stare tante, sin da quando il sindaco mi ha fatto la proposta. Per me il Calendimaggio è una festa ma rappresenta anche un aspetto sociale importante che ovviamente porta con sé degli onori e degli oneri, quindi essere al vertice di questa festa mi rende orgoglioso. Ho accettato dopo aver riflettuto e adesso lavorerò con impegno ed energia dando massimo per la festa che amo“.

Quali sono gli obiettivi del prossimo futuro? “Gli obiettivi sono tanti, legati anche alle sette persone che compongono il ‘direttivo’ senza contare chi gravita intorno al Calendimaggio. Sicuramente l’obiettivo principale è quello di riuscire a far vedere sempre di più quanto è bello la nostra festa: ci sono dei limiti legati alla fruibilità, ma noi abbiamo in mente dei format che riescono a introdurre quello che poi sarà lo spettacolo che andremo a vedere,anche in streaming. Ipotizziamo anche delle postazioni con dei maxi schermi, poi lavoreremo sull’archivio: è importante dare possibilità di visionare quella che è l’identità della festa. Vogliamo infine istituire un luogo oltre la sede dell’Ente Calendimaggio in piazza del Comune, un luogo che rappresenti la Festa a chi visita la città da fuori“.

Quali sono i progetti su cui state lavorando? “Continueremo l’imbandieramento – le parole di Simone Menichelli – che è un progetto storico per la città, ma ovviamente – come Ente insediatosi da poche settimane – dobbiamo anche pensare a organizzare l’edizione 2025 della festa. Poi come detto continueremo ad aprirci, continuando a lavorare anche sulle tecnologie digitali. E poi la Taverna, uno dei punti di forza del Calendimaggio da valorizzare: riprenderemo il progetto di allestimento della Taverna, cercheremo di renderla identitaria, stiamo lavorando a un progetto interessante che riguarda il recupero di manoscritti assisani trovcati in giro per il mondo. Si lavorerà anche su un allestimento nuovo della piazza, per renderla più accogliente e primaverile“.

Che rapporti ci sono con le Parti? “Intenso e di dialogo, ci sono stati momenti di confronto e dialogo, ma c’è una collaborazione totale e una fiducia“. Per quanto riguarda la giuria, Simone Menichelli spiega che “sto lavorando per poter garantire una giuria di altissimo livello soprattutto in quest’anno importante, i 800 anni della morte di San Francesco. Ogni anno è importante ma ancora di più quest’anno e stiamo lavorando bene; ma sicuramente il giurato più importante sarà il pubblico. A proposito dell’ottocentenario, stiamo collaborando in vari fronti, ovviamente noi lo viviamo come un impegno collettivo della città e stiamo lavorando è un qualcosa che possa rimanere nel tempo“.

