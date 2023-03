Paolo Mirti nuovo assessore: avrà (tra l’altro) deleghe a scuola, politiche giovanili e Unesco

Sarà Paolo Mirti (come già anticipato da Assisi News) il nuovo assessore comunale scelto dal sindaco Stefania Proietti al posto del dimissionario Alberto Capitanucci che questa mattina ha formalizzato la sua decisione. L’individuazione del nuovo assessore è arrivata dopo un proficuo confronto tra il sindaco e il Partito democratico e le altre forze di maggioranza, confronto a tratti acceso ma sempre finalizzato a dare nuovo slancio all’azione amministrativa. La nomina del neo assessore è l’occasione per una redistribuzione delle deleghe al fine di avviare un’efficace e più incisiva attività del governo del Comune per i nuovi importanti traguardi che attendono la città nei prossimi anni.

Ecco nel dettaglio la ripartizione delle deleghe.

SINDACO STEFANIA PROIETTI: personale e organizzazione degli uffici, bilancio e tributi, servizi demografici, comunicazione, politiche urbanistiche e paesaggistiche, edilizia, centenari francescani Assisi2026.

VALTER STOPPINI, VICE SINDACO: attività produttive e commercio, polizia locale, sicurezza e legalità, mobilità e parcheggi, manutenzione e servizi operativi, patrimonio, cimiteri.

VERONICA CAVALLUCCI: cultura e biblioteche, pari opportunità, sport, associazioni, Pro loco, volontariato, ambiente ed energia, opere e lavori pubblici.

FABRIZIO LEGGIO: politiche turistiche e promozione del territorio, smart city e partecipazione, innovazione digitale e semplificazione amministrativa, gemellaggi e patti di amicizia.

PAOLO MIRTI: scuola, educazione e formazione, politiche giovanili, politiche attive del lavoro, Unesco, politiche per l’accessibilità, inclusione e lotta alla povertà.

MASSIMO PAGGI: politiche sociali e ospedale di Assisi, edilizia residenziale pubblica, farmacia comunale e residenze servite e protette.

Nel comunicare il nuovo assessore e la rimodulazione delle deleghe, il sindaco ha affermato: “Abbiamo ragionato a lungo per individuare una figura di spessore, potendo scegliere tra numerosi profili, a tal proposito ad Alberto Capitanucci il sentito ringraziamento mio personale e della maggioranza per il lavoro fatto in questi anni, e dopo un franco dialogo con le forze di maggioranza e in particolare con il Pd e nel rispetto delle prerogative di ogni sindaco, ho scelto Paolo Mirti che in passato ha già ricoperto questo incarico nella giunta guidata da Giuliano Vitali e che, sicuramente, grazie alle sue competenze e al suo amore per Assisi saprà contribuire, insieme alla squadra, ad amministrare una città straordinaria come la nostra in piena sintonia e unità di intenti. Al nuovo assessore auguriamo, a nome dell’amministrazione, un buon lavoro insieme sempre a favore della città”.

Le forze di maggioranza (Assisi Domani, Assisi Civica, Partito democratico e Movimento 5Stelle), che sostengono il sindaco Proietti in questo secondo mandato, affermano “di ritrovarsi in una coalizione più unita e compatta di prima, al termine di un confronto serrato e costruttivo a dimostrazione che la responsabilità di governare Assisi, come hanno voluto i cittadini un anno e mezzo fa, è più forte che mai e sempre nell’esclusivo interesse della nostra comunità”.

