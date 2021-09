PNRR, le opportunità per Assisi: incontro il 23 settembre organizzato dal PD

Giovedì 23 settembre alle ore 18:00 presso la Sala della Conciliazione in Piazza del Comune ad Assisi, il Partito Democratico organizza un incontro per discutere di uno dei temi più sentiti di questo periodo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Riteniamo di fondamentale importanza – si legge nella nota del Pd – portare delle riflessioni sul PNRR, vero e proprio motore di quella che dovrà essere la ripartenza del nostro Paese. Assisi dovrà giocare la sua parte e saper sfruttare nella maniera più adeguata le tante risorse che arriveranno nel nostro territorio nei prossimi mesi”.

All’incontro sul PNRR parteciperanno Stefania Proietti, candidata Sindaco di Assisi, il Prof. Luca Ferrucci docente ordinario di Economia e gestione delle imprese dell’Università degli studi di Perugia, il Dott. Roberto Lippi, coordinatore per i Paesi Andini – programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani e l’Ing. Alberto Capitanucci, candidato nella lista del Partito Democratico di Assisi. Coordinerà l’incontro la Dott.ssa Donatella Casciarri, anche lei candidata nella lista del Partito Democratico di Assisi. L’incontro è aperto al pubblico fino a riempimento della sala nel pieno rispetto delle norme anti contagio. Sarà comunque possibile seguirci anche in diretta Facebook nella pagina Partito Democratico di Assisi. Per partecipare in presenza vige l’obbligo di Green Pass.

(Foto in evidenza, ManuelVilleDesign/Pixabay)

© Riproduzione riservata