Amministrative 2021 Assisi, alcuni dei candidati consiglieri per Francesco Fasulo si presentano

Amministrative 2021 Assisi, Maria Pia Catanzariti (Giovani per Assisi e frazioni), insegnante di scuola media superiore, residente a Perugia: “Uno dei miei desideri è di realizzare una scuola aperta, al fine di creare luoghi di inclusione e aggregazione sociale; un laboratorio di Orientamento Scolastico, che tenga conto di interventi finalizzati al miglioramento dei metodi di studio e di memorizzazione degli studenti; e un laboratorio di Scrittura Creativa, che possa dar ascolto alle sensazioni ed emozioni inespresse che troppo spesso prendono strade inadeguate. “Dialogare con i giovani, creare spazi di interazione intergenerazionale per far crescere il desiderio di cooperazione è il fondamento di ogni programma individuale e collettivo che sposi felicemente ogni prospettiva futura. Il mio motto è: l’onestà alla base di ogni azione”.

Amministrative 2021 Assisi, Giancarlo Faraglia (Amore per Assisi e frazioni), avvocato e già docente di Diritto sportivo presso l’I.S.E.F. di Perugia. “Nell’ambito dei programmi di governo del candidato Sindaco Francesco Fasulo e in base alla mia lunga militanza nei vari ruoli nel mondo dello sport in Umbria, vorrei offrire ai cittadini del territorio di Assisi e Frazioni progetti stimolanti attraverso lo sviluppo ed il potenziamento dello sport in ogni sua manifestazione, come straordinaria scuola di valori per bambini, giovani, adulti e persone anziane. Lo sport anche come cruciale settore per rilanciare l’economia, il turismo e l’occupazione attraverso la riqualificazione e la ristrutturazione di tutti gli impianti sportivi, accedendo anche ai fondi europei, e la promozione di grandi eventi in molteplici discipline sportive, perfettamente in linea con il nome universale e simbolico della Città di Assisi. In questa prospettiva posso avvalermi anche delle belle esperienze realizzate in Assisi negli anni 2005, 2006, 2007. In qualità di avvocato, vorrei proporre un servizio di consulenza legale, ovviamente a titolo gratuito, per tutte le persone meno abbienti che ne facciano richiesta, sull’esempio di esperienze già operative in alcune città italiane (Avvocato di strada). Da Assisi possono partire messaggi straordinariamente efficaci per una corretta visione dello sport e per attenuare conclamate e inaccettabili assurdità presenti in alcuni sport professionistici. Solo per fare un esempio, destinare lo 0,50% di tutte le transazioni commerciali che movimentano enormi capitali nella compravendita dai calciatori professionistici (procuratori sportivi compresi) a favore dei settori giovanili dilettantistici. Con altri progetti in cantiere e la disponibilità a condividere analoghe iniziative e ricevere suggerimenti attraverso un Comitato da costituire a tale scopo.

Amministrative 2021 Assisi, Gaetano Mollo (Giovani per Assisi e frazioni), docente che per 50 anni all’Università di Perugia discipline pedagogiche e didattiche, nonché per 20 anni presso l’Istituto Teologico di Assisi e le scuole di specializzazione per insegnanti, presso il Convitto Nazionale e il Serafico di Assisi, vuole “mettere a disposizione la mia esperienza e le mie conoscenze nel campo educativo, formativo e culturale, maturate in ambito universitario, scolastico, associativo, sportivo e del volontariato. In particolare, per quanto riguarda l’orientamento scolastico e professionale, la scuola, l’attività sportiva, l’animazione giovanile e la diffusione della cultura. Sono convinto che solo partendo dai ‘comuni’ si possa rigenerare un indispensabile senso della cittadinanza attiva, attraverso la condivisione e la cooperazione, in un efficace ed efficiente sistema a rete delle istituzioni e dei servizi. La valorizzazione di tutte le istituzioni educative (famiglia, scuola, università, associazioni ricreative e sportive, ecc.) deve essere alla base di ogni crescita sociale, morale, culturale e spirituale, fondamentale per un armonioso sviluppo civile ed economico. Dalla terra di San Francesco e di Santa Chiara la città di Assisi è chiamata a farsi esempio di umanità, strumento di pace e modello di evoluzione spirituale, armonizzando la tradizione con l’innovazione, la natura con la cultura, l’individuo con la comunità”.

Amministrative 2021 Assisi, Lorenzo Maria Antonelli (Ambiente per Assisi e frazioni): “Nella città di San Francesco la priorità non può essere che l’attenzione, la tutela e la promozione dell’apprezzamento per la natura, sia in Assisi che nelle sue frazioni ed in questo senso il programma per l’ambiente della Lista Civica del candidato sindaco Francesco Fasulo coglie in pieno tali esigenze. Vivere nel verde, avendone cura e rispetto, aiuta la comunità ad amare i propri spazi pubblici. L’impegno e il desiderio di sensibilizzare tutta la cittadinanza ad un consapevole utilizzo delle risorse energetiche ed idriche, incentivare la partecipazione di tutti alla salvaguardia e al l’incremento degli spazi urbani con il progetto “adotta un’area verde” e il coinvolgimento di giovani e studenti istituendo la ‘Festa degli alberi’. L’ attenzione sarà rivolta anche agli interventi su edifici da ristrutturare e nuovi, affinché siano ecologicamente sostenibili grazie al progresso delle nuove tecnologie. L’ uomo ha sfruttato, a volte violentato, la natura che lo accoglie, lo nutre, lo accompagna nella vita, questo dono immenso ora chiede tutti i nostri sforzi per ripristinarne l’armonia e la bellezza”.

