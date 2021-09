Roberto Sannipola, l’intervista ad AssisiNews per le amministrative 2021 (video)

"Tanti vip in città, ma cosa si propone per la gente e il territorio? Vogliamo essere un'alternativa... riformista!"

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) AssisiNews ha cominciato un viaggio elettorale in cinque parti in cui a parlare direttamente ai cittadini sono i candidati sindaci delle varie coalizioni. A tutti sono state rivolte quattro semplici domande, con un tempo di risposta predefinito, dando loro l’opportunità di presentare ai cittadini i motivi della loro discesa in campo, i punti principali del programma, una risposta sul rilancio del turismo, settore fondamentale per l’economia cittadina fortemente provato dalla pandemia. L’intervista si chiude con una domanda che è in realtà un invito a spiegare perché si dovrebbe votare, ad avviso dell’intervistato, per quella coalizione rappresentata da chi risponde all’intervista. Dopo Luigino Ciotti di A Sinistra, il secondo intervistato è Roberto Sannipola di Alternativa Riformista. Dopo la trascrizione, non integrale ma esaustiva, dell’intervista, il video integrale con le risposte alle quattro domande.

Roberto Sannipola, perché ha scelto di candidarsi a sindaco?

Grazie per l’opportunità di questa intervista. Per il lavoro che faccio sono sempre su piazza, mi conoscono tutti anche per lavori che ho svolto in precedenza. Da un po’ di tempo, parlando con le persone, ho scoperto che Assisi è stanca di vedere spostamenti dei partiti che fanno coalizioni, poi litigano, poi si rimettono insieme. Adesso ci sono tante star politiche, Salvini, Carfagna, Conte e Giorgetti, poi ne arriveranno altri. Ma per il territorio, la società e la gente… cosa si fa? Alleanze, contro alleanze, cambiamenti di opinioni e programmi, ma i problemi sono sempre quelli. Per questo ho pensato che una lista e un candidato sindaco, del territorio, con cui i cittadini possano parlare… Io credo che una forza fresca possa essere un’alternativa. Nel rispetto delle istituzioni, io credo che la cittadinanza deve tornare protagonista

Quali sono i punti principali del programma di Roberto Sannipola e Alternativa Riformista?

Abbiamo uno schema, lo abbiamo invitato in comune e credo sia presente nell’albo pretorio. Valorizzazione agricoltura e zootecnia biologica, perché alimentazione e salute delle persone è importante. L’agricoltura non è solo alimentazione, ma deve valorizzazione il paesaggio, nel quadro dell’Unesco e della spiritualità francescana. Voucher e buoni pasto per integrare le persone ; libertà di scelta terapeutica e vaccinale, con della corretta informazione. Non siamo no-vax, siamo per la libertà consapevole di scelta. Creare una scuola di alta formazione interdisciplinare che unifichi il sapere umano. Rileggere la spiritualità francescana, per valorizzare ancora di più le intuizioni della mistica francescana. Valorizzazione del verde francescano, e di tutte quelle realtà che erano momenti e centri di aggregazione. Abbiamo un tecnico con cui abbiamo collaborato nel momento in cui abbiamo gestito il Pincio; e anche la piscina era un altro centro. E ancora, Rocca Maggiore e Monte Subasio.

Quali sono le proposte di Roberto Sannipola e di Alternativa Riformista per il turismo ad Assisi?

Mi ricordo quando ero giovane venivano università dalla California e dall’America, facevano le summer school, dalle 3 alle 6 settimane. Erano università di arte, storia e architettura, che animavano Assisi. Stiamo scrivendo a tutti gli istitui culturali europei per gemellaggi e scambi, tra giovani del nostro territorio e del loro. Quando organizzai e portammo la Vanguard Jazz Orchestra, si era ipotizzata di fare il concerto in piazza ma anche fermarsi e fare delle masterclass, nei mesi di luglio e agosto, per portare le persone in città a conoscere la musica.

Un appello al voto: perché si dovrebbe votare Roberto Sannipola?

Mi sembra che noi ci stiamo dimenticando che viene eletto il sindaco e il consiglio comunale che in un principio democratico dovrebbero essere voce di tutte le forze in campo e veramente qualificato a dare voce alla città e alla cittadinanza. Una lista civica nuova che non ha referenti a Roma, ma neanche nella Provincia di Perugia e nella regione umbria. Vogliamo che il dialogo sia aperto, con gli enti ma anche e soprattutto con la cittadinanza.

