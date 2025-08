Rotatorie ripulite ed erba tagliata: botta e risposta minoranza – sindaco

“Grazie alla nostra segnalazione avvenuta alcuni giorni fa, finalmente qualcosa si è mosso: sono state già ripulite alcune rotatorie, biglietto da visita fondamentale all’ingresso della Città di Assisi”. Lo scrive in un post su Facebook il consigliere Eolo Cicogna anche a nome dell’altro consigliere della lista, Giancarlo Cavallucci, al quale risponde il sindaco Valter Stoppini: “Dispiace dare una delusione ai consiglieri Cicogna e Cavallucci, pronti ad attribuirsi meriti non propri, ma va chiarito che ad Assisi decoro urbano e manutenzione del verde sono oggetto di un’attenta programmazione annuale e non vengono certo improvvisati in base a qualche foto fatta ad arte, lanciata nei social solo per fare polemica”. Lo afferma il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, replicando a una nota diffusa sulla pagina Facebook “Lista civica Eolo Cicogna”, nella quale viene detto che alcune rotatorie della città sono state ripulite soltanto dopo la segnalazione dei consiglieri Giancarlo Cavallucci ed Eolo Cicogna, che rappresentano tale lista di opposizione in Consiglio comunale.

“Sono stati ripuliti alcuni marciapiedi e svincoli stradali a Santa Maria degli Angeli, anche in vie centrali, con erbacce infestanti che rendevano indecorosi quei luoghi, ma c’è tanto ancora da fare nelle altre frazioni. Ci chiediamo – scrivono Cicogna e Cavallucci – serviva segnalare? Non si poteva provvedere prima? Continueremo a vigilare per il bene di Assisi e dell’intero territorio, il decoro e la pulizia devono essere una priorità per salvaguardare con costanza e impegno i nostri meravigliosi tesori”. Come detto per il sindaco le cose stanno diversamente: “I lavori di manutenzione della città – sottolinea Stoppini – vanno avanti costantemente e vengono realizzati, in particolare, a ridosso di grandi eventi come quelli che stiamo vivendo con il Perdono e il Giubileo. Dunque la sistemazione delle rotatorie in questione era già in programma e prevista proprio in questi giorni e non è stata certo effettuata perché lo hanno sollecitato Cavallucci e Cicogna. Ci sono uffici comunali preposti proprio ad occuparsi di questo e lo fanno sempre con grande attenzione. I due consiglieri dovrebbero comprendere che la campagna elettorale è finita da tempo e magari dare contributi meno strumentali, ma più interessanti e utili al dibattito politico e cittadino”.

“Ovviamente non tutto può essere sempre perfetto – conclude il sindaco – e si può sempre migliorare, ma sarebbe opportuno che alcuni consiglieri comunali amassero di più la propria città e segnalassero eventuali criticità agli uffici preposti e non sui social, evitando così di mettere gratuitamente in cattiva luce Assisi e gli stessi uffici e servizi comunali che ogni giorno lavorano con grande abnegazione a servizio della comunità e che ringrazio per l’impegno profuso”.

