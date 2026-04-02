Ruota panoramica, il sindaco: “Attrazione sicura e come tante in Europa”. Il 3 aprile mattina l’inaugurazione

Il sindaco Valter Stoppini fa chiarezza sulla ruota panoramica, dopo che Forza Italia si era intestata – con il consigliere Francesco Fasulo – il merito dello stop della scorsa settimana con la sua raffica di interpellanze, motivate dal fatto “che i cittadini hanno il diritto di sapere con quale leggerezza si stava per inaugurare un’attrazione senza che fossero completati tutti gli adempimenti necessari”. E mentre a causa del maltempo l’inaugurazione slitta di nuovo da oggi pomeriggio (2 aprile) a domani, 3 aprile, di mattina alle 10:30, come detto il primo cittadino smentisce Forza Italia: “Non c’è niente di vero nelle parole del consigliere. Le cose funzionano come quando arriva il luna park: se c’è la documentazione in regola parte, in questo caso – essendo i titolari di fuori regione – la commissione si è riunita giovedì mattina con i vigili del fuoco, l’Usl, l’addetto alla sicurezza del Comune. Tutte le procedure di sicurezza sono state completate, manca solo della documentazione del Comune di residenza dei titolari della struttura e non appena la riceveremo l’attrazione potrà partire”.

Il documento nel frattempo è arrivato, anche se ora come detto è il maltempo a fermare la struttura. Nel mentre Stoppini riconosce che ci sono stati problemi – come il fatto che inizialmente la ruota avrebbe dovuto essere montata a Natale nel parcheggio vicino al Lyrick, poi ‘requisito’ per il boom di turisti anche sotto l’ostensione; e poi si è rotta la gru che avrebbe dovuto montare la struttura. “Ma vorrei smentire – dice il sindaco – chi pensa che il problema sia il freddo, visto che le cabine sono chiuse, e che il suolo pubblico non è stato pagato, visto che lo hanno già pagato. È tutto in regola e strutture del genere sono state presenti in diverse città umbre e lo sono tuttora in molte d’Europa”. Quanto ai commenti sui social che ironizzano sulle “spese pazze del Comune”, il primo cittadino conclude: “La struttura è di un privato e non ha costi per l’amministrazione”.

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