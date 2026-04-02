Venerdì Santo ad Assisi, viabilità modificata in centro storico e a Santa Maria degli Angeli

Sono state previste modifiche e limitazioni alla viabilità nel centro storico di Assisi e a Santa Maria degli Angeli il 3 aprile 2026, in occasione delle tradizionali processioni del Venerdì Santo che richiamano ogni anno un grande afflusso di pubblico.

In particolare, nel cuore della città, in occasione del corteo del mattino con partenza dalla cattedrale di San Rufino e arrivo della Basilica di San Francesco, è stato disposto il divieto di circolazione per tutti i veicoli, dalle ore 7.30 alle 9.30, nelle seguenti zone: Piazza San Rufino, via Dono Doni, via Sermei, Piazza S. Chiara, Corso Mazzini, Piazza del Comune, via San Paolo, via Metastasio, via Merry del Val, Piazza inferiore di San Francesco.

Per la processione della sera, che partirà dalla Basilica di San Francesco con rientro in Cattedrale, è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 16.00 alle 24.00 in Piazza San Rufino, Piazza del Comune, via Portica, via Giotto, via A. Fortini, via San Francesco, via Frate Elia, Porta San Giacomo e via Merry del Val. Previsto anche lo stop alla circolazione di tutti i veicoli, dalle ore 19.00 alle 24.00 in Piazza e via S. Rufino, Piazza del Comune, via Portica, via Giotto, via A. Fortini, via San Francesco, via Frate Elia, Porta San Giacomo e via Merry del Val. Divieto di sosta sul sagrato della chiesa di San Rufino dalle ore 15.00 alle 24.00 e sospensione temporanea delle occupazioni di suolo pubblico dalle ore 18.00 e sino al termine della processione.

Modifiche alla viabilità anche a Santa Maria degli Angeli, per la processione del Cristo Morto nell’area della Basilica, con il divieto di sosta per tutti i veicoli, dalle ore 15.00 sino al termine della processione, su Piazza Porziuncola (parcheggio in fondo alla Basilica) e in Piazza Garibaldi, via B. Micarelli, via Risorgimento, via della Conciliazione, via G. Becchetti, via De Gasperi, via Los Angeles. Disposto anche lo stop alla circolazione di tutti veicoli, dalle ore 21.00 sino al termine della manifestazione, nelle seguenti aree: Piazza Garibaldi, via B. Micarelli, via Risorgimento, via della Conciliazione, via G. Becchetti, via De Gasperi, via Los Angeles e Piazza Porziuncola. Prevista inoltre la sospensione temporanea delle occupazioni di suolo pubblico, dalle ore 20.00 a fine evento, in via G. Becchetti e via de Gasperi.

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