Matteo Martellini: “Sono un giovane che crede nei giovani = futuro”

Chi è Matteo Martellini, candidato nella lista Eolo Cicogna sindaco? A presentarsi lo stesso aspirante consigliere comunale, che ha scelto di pubblicizzarsi tramite le testate del gruppo editoriale acquistando degli appositi spazi, che sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati come da comunicazione dei giorni scorsi).

“Sono Matteo Martellini, candidato al consiglio comunale di Assisi con la lista civica Eolo Cicogna Sindaco. Amo e vivo in una delle tante frazioni di Assisi, Rivotorto, qui vorrei far nascere e crescere i miei figli, ora questo non è possibile. Da circa 4 anni sono diventato “tra virgolette, famoso” nei social perché ero l’unico che faceva opposizione fuori dal consiglio comunale, sono uno dei pochi che ci ha messo la faccia, rimanendo sempre dalla stessa parte e avendo sempre le stesse idee. Ho risolto molti problemi con i miei video sui social, i numerosi problemi delle frazioni li ho fatti scoprire, mettere in evidenza, li ho messi sotto la luce del sole. Rivotorto così come molte altre frazioni è stata ed è dimenticata e abbandonata!”.

“Sono un giovane che crede nei giovani – scrive Matteo Martellini – a differenza di altri che li sfrutta per racimolare due voti. Ma ora basta criticare, è ora di proporre. Cosa propongo io? Propongo un comune che pensa a noi giovani che siamo il futuro di questa città. Propongo più manifestazioni giornaliere nelle frazioni troppo spesso SOTTOVALUTATE, non valorizzate. Quello che vorrei fare io è girare per le frazioni e segnalare problemi di ogni tipo all’amministrazione comunale così che, nel più breve tempo possibile questi problemi vengano risolti. Un piccolo esempio? A Petrignano c’è un giardino pubblico comunale con l’erba alta? Va segnalato a chi di dovere e dopo uno/due giorni l’erba deve essere tagliata. No dopo una settimana o un mese come accade ora. Un altro esempio è mettere a disposizione di tutti un numero WhatsApp dove ogni cittadino di tutto l’intero territorio comunale può scrivere problemi, consigli, segnalarci qualsiasi cosa. Non è impossibile, possiamo farlo, dobbiamo farlo. Il 25 e 26 maggio metti una X su Eolo Cicogna Sindaco, metti una X sulla lista civica Eolo Cicogna Sindaco e SCRIVI MARTELLINI. Un voto semplice, giovani = futuro”.

